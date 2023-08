Prosječan julski račun za električnu energiju za domaćinstva na nivou Crne Gore, ukoliko se izuzmu neočitana mjerna mjesta u objektima koji nijesu stalno nastanjeni, iznosi 37,76 eura, saopšteno je iz Elektroprivrede (EPCG).

Izvor: Twitter

“Domaćinstva u Pljevljima bilježe najnižu prosječnu potrošnju u vrijednosti od 19,97 eura, dok je najveća prosječna potrošnja prethodnog mjeseca očitana u Ulcinju, gdje su domaćinstva u prosjeku potrošila električne energije u vrijednosti od 64,37 eura”, navodi se u saopštenju.

Čak 59,2 odsto domaćinstava dobiće račun u vrijednosti do 30 eura, od 30 do 50 eura 18,8 odsto potrošača, od 50 do 100 eura njih 16,8 odsto, dok je potrošnja preko 100 eura očitana kod 5,2 odsto kupaca.

“Broj redovnih platiša, koji su ostvarili pravo na popust, je 178,12 hiljada, odnosno 45,86 odsto domaćinstava u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

Iz EPCG su naveli da su domaćinstva u julu potrošila 136,91 milion kilovatsati (kWh) električne energije, što je 39,53 odsto više u odnosu na potrošnju ostvarenu u junu, dok je, u odnosu na prošlogodišnji jul, potrošnja veća 7,3 odsto.