Vlada je početkom septembra usvojila predlog Zakona o potrošačkim kreditima, o kojem se Skupština još nije izjašnjavala, tako da Vlada sadašnjem amandmanom mijenja svoj predlog od prije mjesec.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

Vlada je juče usvojila predlog amandmana na predlog Zakon o potrošačkim kreditima kojim se predviđa povećanje novčanih kazni za banke u slučaju kršenja zakona ili nanošenja štete klijentima.

Sada se amandmanom ranije predlog iznosa kazne od 1.000 do 20.000 eura, zamjenjuju riječima od 10.000 do 40.000 eura, a od 750 do 6.000 eura zamjenjuju se riječima od 2.000 do 12.000 eura, dok se iznos kazni za fizička odgovorna lica u banci mijenja sa znosa od 400 do 2.000 eura na iznose od 1.000 do 4.000 eura, pišu Vijesti.

Ovim predlogom zakonom se ukidaju naknade za obradu i prijevremenu otplatu stambenih kredita, a biće uvedena i najviša dozvoljena efektivna kamatna stopa na potrošačke kredite. U potrošačke kredite računaju se stambeni krediti, gotovinski nenamjenski krediti, gotovinski krediti za penzionere, hipotekarni krediti, krediti za rekonstrukciju i adaptaciju, krediti za refinansiranje, krediti za kupovinu motornog vozila i krediti za obrazovanje.

Uz to, uvode se novine u dijelu procjene kreditne sposobnosti potrošača tako da su kreditori sada obavezni da uspostave procedure za rano prepoznavanje potrošača koji bi mogli imati poteškoće u plaćanju, te da uspostave kontakte s njima kako bi se pronašla najbolja rješenja za nastavak otplate kredita.

Novina je i da prije pokretanja izvršnog postupka, kreditori moraju pokušati da postignu dogovor s potrošačima o naplati obaveza, što uključuje obavezu da kreditor predloži mjere za olakšanje otplate ugovora u takvim okolnostima.

Iz Udruženju banaka Crne Gore ranije su saopštili da ih je ovaj zakon iznenadio jer ova njegova verzija nije bila na javnoj raspravi, kao i da bi njegova primjena negativno uticala na poslovanje bankarskog sektora koji je najzdraviji dio crnogorske ekonomije.

U obrazloženju izmjena amandmana o kaznama se navodi da se iznosi novčanih kazni povećavaju za prekršaje koji su utvrđeni članom 74 Predloga zakona.

“Amandman se predlaže na inicijativu Centralne banke Crne Gore koja je upućena Ministarstvu ekonomskog razvoja 23. septembra 2024. godine, nakon prihvatanja inicijative za utvrđivanje najviše dozvoljene efektivne kamatne stope na potrošačke kredite (član 52). Naime, nakon dodatnog razmatranja prekršajnih sankcija propisanih Predlogom zakona, konstatovano je da su članom 74 Predloga zakona za povredu određenih odredbi od strane kreditora i kreditnih posrednika (između ostalih i za povredu odredbi o najviše dozvoljenim efektivnim kamatnim stopama), propisane tzv. “redovne” novčane kazne u skladu sa članom 24 stav 2 Zakona o prekršajima, odnosno da nije primijenjena mogućnost utvrđena članom 24 stav 6 Zakona o prekršajima da se za određene oblasti, uključujući zaštitu potrošača, mogu odrediti novčane kazne u visini do dvostrukog maksimuma iz stava 2 ovog člana, a što je primijenjeno u članu 73 Predloga zakona”, navedeno je u obrazloženju amandmana o povećanju iznosa kazni koje je pripremilo Ministarstvo finansija.

Zaključeno je da visine novčanih kazni u članu 74 Predloga zakona ne predstavljaju “dovoljno odvraćajuću sankciju kreditorima i kreditnim posrednicima u slučaju da učine povredu prava potrošača za koje su prekršajne kazne propisane ovim članom zakona, posebno za kršenje odredbi o najviše dozvoljenim efektivnim kamatnim stopama na potrošačke kredite, čime se ne postiže svrha prekršajnih sankcija, prenose Vijesti.

“Predložene izmjene bi doprinijele efikasnijem sprovođenju zakona i boljoj zaštiti potrošača jer bi veće kazne predstavljale dovoljno destimulišuću sankciju za prekršaje propisane članom 74 Predloga zakona”, navedeno je u obrazloženju.