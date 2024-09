Njen advokat Nikola Martinović je Centru za alternativno rješavanje sporova ove sedmice uputio predlog za pokretanje postupka medijacije.

Izvor: Twitter

Doskorašnja izvršna direktorka “EPCG - Solar gradnje” Valerija Saveljić koja je u avgustu smijenjena sa te pozicije, predložila je Odboru direktrora državne kompanije pokretanje postupka medijacije kojim traže da je vrate na posao jer smatra da je nezakonito smijenjena, kao i da joj se nadoknadi materijalna šteta (novac) shodno ugovoru o radu. Ako medijacija ne uspije slijedi tužba pred sudom.

“Saveljić je 3. oktobra 2023. sa ’Solar gradnjom” zaključila Ugovor o radu izvršnog direktora, kojim je zasnovala radni odnos na odredeno vrijeme - na period do isteka mandata, počev od 03.10.2023. do 02.10.2027. godine. Odbor direktora je 12. avgusta 2024. donio je Odluku o razrješenju koja je nezakonita, s obzirom na to da u njoj nijesu navedeni, a kamoli obrazloženi razlozi koji su za posljedicu imali razrješenje izvršne direktorice prije isteka mandatnog perioda na koji je imenovana”, navedeno je u predlogu za medijaciju u koji “Vijesti” imaju uvid.

Ministar energetike Saša Mujović je reagovao odmah nakon smjene Saveljić i tražio je od Elektroprivrede (EPCG) da smijeni odbor direktora “Solar gradnje”.

Ministarstvo energetike je saopštilo da je Mujović iznenađen odlukama borda “Solar gradnje”, koje “ne samo da nijesu u skladu sa dogovorenim principima rada koji su usaglašeni na redovnim kolegijumima u Ministarstvu energetike, već su i suprotne osnovnim postulatima saradnje na relaciji Ministarstvo-energetski subjekti”.

“Odbor direktora “Solar gradnje” smijenio je izvršnu direktoricu Valeriju Saveljić bez bilo kakve argumentacije o propustima u radu koje je eventualno počinila, što navodi na sumnju da se radi o politički motivisanoj smjeni. Ministarstvo, kao ni ministar lično, ne žele da budu dio toga. Dodatno, EPCG će biti u obavezi da isplati pozamašnu novčanu nadoknadu Saveljić, a po osnovu raskida ugovora. Ovo je posebno važno zbog dolazeće 2025. godine i velikih troškova kojima će biti izložena EPCG”, saopštio je resor Mujevića.

Iznenađujuće je, dodaju, i da se ovakve odluke donose uprkos dogovoru da se u septembru razmotre poslovni aranžmani kompanija i rezultati u prvih pola godine, nakon čega bi uslijedili i dalji potezi u kadrovskom smislu, kao i u formulisanju biznis planova.

Odbor direktora EPCG zatražio je ove sedmice od Odbora direktora “Solar gradnje” detaljnu informaciju o razlozima razrješenja Saveljić. Iz EPCG je saopšteno da je to urađeno nakon inicijative Ministarstva energetike, te da će po dobijanju informacija koje su tražili preduzeti dalje poteze povodom ovog slučaja.

U predlogu za medijaciju Martinović je naveo da je Statutom “Solar gradnje” propisano da izvršni direktor može biti razriješen i prije isteka mandata u slučajevima predviđenim zakonom i ugovorom o radu.

“Odredbom člana 22 Ugovora propisani su razlozi zbog kojih Odbor direktora može razriješiti izvršnog direktora prije isteka mandatnog perioda na koji je imenovan, i to: 1) ako izvršni direktor nije u mogućnosti ili po mišljenju Odbora direktora na zadovoljavajući način ne izvršava obaveze utvrđene ovim ugovorom, poslovnom politikom, biznis planom ili drugim aktima kompanije, 2) ako se ne ostvari planirani poslovni rezultat, 3) usljed povrede člana 8 Ugovora, 4) ako odlukom suda izvršnom direktoru bude zabranjeno da obavlja poslove utvrđene ugovorom. Protivnik predlagača se prilikom donošenja Odluke o razrješenju pozvao na član 22 Ugovora o radu izvršnog direktora, iako u osporenoj Odluci nijesu navedeni razlozi za njeno razrješenje. Dakle, kako u osporenoj Odluci nije naveden nijedan od tih razloga, niti je prethodno ispitano njihovo postojanje, to je pobijana odluka, koji ne sadrži razloge o odlučnim činjenicama za razrješenje - neobrazložena, što je čini nezakonitom, pa kao takva mora biti poništena, odnosno stavljena van snage”, pojasnio je Martinović.

Vještak će utvrditi iznos štete

U predlogu za medijaciju je pojašnjeno da je članom 11 Ugovora o radu propisano da izvršnom direktoru pripada mjesečna zarada u iznosu od 3,5 prosječne neto zarade ostvarene u kompaniji u mjesecu koji prethodi mjesecu za koji se vrši isplata, dok je u drugom stavu normirano da zarada uključuje uvećanja po osnovu minulog rada, prekovremenog rada i druga uvećanja zarade u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom.

“Odrebom člana 23 Ugovora uređeno je da ako izvršni direktor, bez svoje krivice bude razriješen prije isteka mandata iz člana 2 Ugovora, isti ima pravo da bude raspoređen na drugo odgovarajuće radno mjesto u skladu sa vrstom i nivoom stručne kvalifikacije koju posjeduje, znanjem i sposobnostima u mjestu svog prebivališta, a shodno odredbama Zakona o radu, pri čemu će zarada u periodu od 12 mjeseci od dana imenovanja iznositi 100% zarade iz člana11 Ugovora, dok bi za period od 3.10.2024. godine do 2.10.2027. godine iznosila 2/3 zarada iz člana 11 Ugovora. Medutim, poništajem - stavljanjem van snage Odluke o razrješenju izvršne direktorice, poništavaju se i pravne posljedice koje je iste proizvela, što znači da Saveljić pripada zarada koja je utvrdena u članu 11 Ugovora”, naveo je Martinović.

On je ukazao da će iznos materijalne štete da utvrdi vještak ekonomsko-finansijske struke.