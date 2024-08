Statutom “Solar gradnje” nije predviđeno da ova energetska kompanija radi priključenja na distributivnu mreže i po zakonu samo Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) može da radi taj posao.

Nepoznate osobe zaposlene u “Solar gradnji” prošle godine su nezakonito priključivale na distributivnu mrežu “kupce-proizvođače” električne energije, zbog čega je Regulatorna agencija za energetiku (RAE) u februaru ove godine podnijela krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Podgorici zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršeno krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti, kako pišu Vijesti.

Ovo je navedeno u Izvještaju o stanju u energetskom sektoru za prošlu godinu koji je pripremila Agencija, i koja do kraja jula ove godine nije, kako navodi, obaviještena o odluci koju je u predmetnoj stvari donijelo ODT u Podgorici.

Regulator je ukazao i da su priključenja urađena prije potpisivanja ugovora sa ODS-om (operaterom distributivnog sistema - CEDIS) i ugovora o snabdijevanju sa snabdjevačem (Elektroprivreda).

Solar gradnja, dio EPCG grupe, specijalizovana je za nabavku, projektovanje, ugradnju i održavanje fotonaponskih sistema (solarni panel).

“Obavještavamo Vas da po predmetnoj prijavi, u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, nije formiran predmet”, odgovoreno je juče “Vijestima” iz podgoričkog ODT-a na pitanja da li je formiran predmet povodom ove prijave i da li je neko od zaposlenih i menadžmenta “Solar gradnje” saslušan.

Agencija pojašnjava da je do ovih inforimacija došla tako što je tražila u januaru ove godine CEDIS-u da joj dostavi podatke o ukupnoj predatoj i preuzetoj energiji na mjestu konekcije kupaca-proizvođača i o ukupnoj proizvedenoj električnoj energiji na mjestu konekcije instalacija za proizvodnju električne energije i instalacija za potrošnju električne energije kupaca-proizvođača u 2023 godini.

“CEDIS je dostavio odgovor u kome su navedeni sljedeći podaci - “proizvodnja na “pragu elektrane” - 10.037,66 MWh, električna energija predata u distributivni sistem (DS) - 13.674,68 MWh i električna energija preuzeta iz DS - 14.225,37 MWh. Analiza podataka iz navedenog dopisa dovela je do zaključka da su kupci-proizvođači više električne energije predali u sistem (13.674,68 MWh) nego što su inicijalno proizveli - proizvodnja na “pragu elektrane” (10.037,66 MWh), pa je zbog takve očigledne nelogičnosti (jer ispada da je neko dao drugome nešto što nije imao), Agencija od CEDIS-a zatražila pojašnjenje. Traženo pojašnjenje dostavljeno je u aktu CEDIS-a 5. februara 2024. godine, u kojem su, po ocjeni Agencije, iznijeti navodi kojima se inkriminiše postupanje N.N. lica zaposlenih u “Solar gradnji”, navodi regulator.

U dopisu CEDIS eksplicitno navodi, konstatuje Agencija, da su “nove kupce-proizvođače kolege iz “Solar gradnja” priključivali na mrežu prije potpisivanja ugovora sa ODS-om (CEDIS - operater distributivnog sistema) i ugovora o snabdijevanju sa snabdjevačem (EPCG-om)”, i zaključuje “da je glavni razlog neslaganja proizvedene i preuzete energije (injektirane u ODS mrežu) zbog priključivanja elektrana u ODS mreži bez prethodnog odobrenja od strane ODS-a, odnosno potpisivanja ugovora o priključenju”, kako pišu Vijesti.

“CEDIS u dopisu, dakle, ukazuje na dvije stvari - priključivanje novih kupaca -proizvođača tokom 2023. godine nije rađeno u skladu sa zakonom i priključenjem novih kupaca-proizvođača su se tokom 2023. godine, kršeći odredbe Zakona, bavila N.N. lica zaposlena u “Solar gradnji”. Ovlašćenje za priključenje objekta krajnjeg kupca na distributivni sistem električne energije, saglasno Zakonu (član 182 stav 3), ima isključivo CEDIS, i to nakon što mu snabdjevač (EPCG) prijavi da je sa krajnjim kupcem zaključio ugovor o snabdijevanju električnom energijom, a navedeni ugovor, pak, u skladu sa članom 182 stav 1 Zakona može biti zaključen tek nakon što CEDIS obavijesti EPCG da je krajnji kupac ispunio obaveze iz zaključenog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju, a koje se odnose na priključenje na sistem. Pomenutim ugovorima i samom činu faktičkog priključenja objekta krajnjeg kupca na distributivni sistem električne energije mora da prethodi zahtjev za priključenje koji se podnosi CEDIS-u (član 175 stav 1 Zakona)”, navodi Agencija.

Dalje se navodi da Zakon jasno normira da priključenje podrazumijeva sprovođenje postupka koji se inicira zahtjevom krajnjeg kupca CEDIS-u, u kojem se zaključuju dva pomenuta ugovora sa krajnjim kupcem (u jednom su ugovorne strane: krajnji kupac i CEDIS, a u drugom: krajnji kupac i EPCG), i koji se završava činom priključenja objekta na distributivni sistem koji je jedino ovlašćen da vrši CEDIS.

“Iz dopisa CEDIS-a 5. februara 2024. godine se zaključuje da se tokom 2023. godine ovako normiran redosljed koraka nije poštovao, to jest da se priključenje u slučaju novih kupaca-proizvođača obavljalo prije okončanja opisanog postupka, i to od strane onih koji za to nijesu ovlašćeni, a da se tek nakon toga pristupilo zaključivanju ugovora iz člana 182 Zakona. Statut “Solar gradnje” (član 6) predviđa da su djelatnosti tog društva, pored ostalih: postavljanje električnih instalacija, ugradnja stolarije, malterisanje, bojanje i zastakljivanje. U navedenom aktu, dakle, nema ni pomena o priključenju objekata na distributivni sistem. Polazeći od navedenog, Agencija je ODT-u u Podgorici februara 2024. godine podnijela krivičnu prijavu protiv nepoznatih izvršilaca zaposlenih u “Solar gradnji” zbog postojanja osnovane sumnje da su izvršili krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti”, piše u izvještaju.

Navedeno je da je ova prijava dopunjena u martu ove godine u vezi sa inicijativom građanina u kojoj je navedeno da je došlo do “puštanja u rad sistema za proizvodnju električne energije, prije ugradnje dvosmjernog brojila”, zbog čega je proizvodnja obračunata kao potrošnja”, što je za posljedicu imalo da mu se ispostave visoki računi za struju za mart i april 2023. godine.