Vrhovni sud reagovao je na navode iz današnjeg saopštenja Nebojše Juškovića, poručivši da u odgovoru Juškoviću, koji je on dostavio medijima, nisu naveli da je on na mjerama tajnog nadzora, kako on tvrdi.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

"Naime, postupajući po Zahtjevu Nebojše Juškovića iz Podgorice za slobodan pristup informacijama, Rješenjem SU V br. 427/24 od 15. avgusta 2024. godine, Vrhovni sud je odbio taj Zahtjev, kojim je tražena informacija da li su i od kada od strane Agencije za nacionalnu bezbjednost Crne Gore (ANB) uspostavljene mjere tajnog nadzora u odnosu na njega.

"Iz Rješenja Vrhovnog suda proizilazi jasan zaključak da 'predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore nema ovlašćenja da na zahtjev građanina/ke dostavi podatak o tome da li su nadležni organi vršili tajno prikupljane podataka, na način propisan zakonom, odnosno da li je prema građaninu\ki primjenjivan zakonom propisan nadzor.'

"Dakle, iz Rješenja ovog suda ne proizilazi da je donijeta odluka iz člana 14 Zakona o ANB-u da se Jušković nalazi na mjerama tajnog nadzora, kako to tvrdi.

"Iz Rješenja koje je objavljeno na Portalu Vijesti, a koje se nalazi i na sajtu Vrhovnog suda u rubrici Slobodan pristup informacijama, očigledno je da navodi Nebojše Juškovića nisu vjerodostojni i ne odgovaraju sadržaju navedenog Rješenja", piše u reagovanju tog suda.