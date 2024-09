Konatar tvrdi da je Spajić opet prevario građane i privrednike

Poslanici Građanskog pokreta URA neće podržati najavljeno povećanje PDV-a sa sedam na 15 odsto na usluge smještaja u hotelima i privatnim apartmanima, hrane i pića u restoranima, kao i na promet knjiga i štampanih publikacija, jer će to dovesti do rasta cijena koje će platiti građani, ali i do lošijih uslova poslovanja za privrednike, saopštio je šef poslaničkog kluba GP URA Miloš Konatar.