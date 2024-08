Državni Monteput izabrao je ponude podgoričke kompanije “Via project” kao najpovoljnije na tri tendera za izradu idejnih rješenja za dvije dionice budućih brzih saobraćajnica i jednu buduću dionicu auto-puta, a ukupna vrijednost ovih poslova je oko 360.000 eura.

Tako će “Via project” projektovati idejna rješenja za brze saobraćajnicu od Danilovgrada do Nikšića i od Bijelog Polja preko Pljevalja do granice sa Bosnom i Hercegovinom, ali i za dionicu auto-puta od Andrijevice do Čakora (granica sa Kosovom). Ova firma će te poslove obavljati sa podugovaračima “GP team”, “CDS project” i “Geo project”.