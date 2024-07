Premijer Crne Gore Milojko Spajić kazao je sinoć u Pljevljima da će "potrošnja novih ministarstava na godišnjem nivou iznositi 150.000 do 200.000 eura".

"Ministar finansija je smanjio neproduktivnu potrošnju za 70 miliona eura. Smanjio je bahaćenje za 70 miliona eura. Niko to ne pominje. Ono što pričaju danas, broj ministarstava itd - sva ta nova potrošnja novih ministarstava biće nekih 150 do 200.000 na godišnjem nivou", rekao je Spajić na Panelu koji je Pokret Evropa sad organizovao sinoć u Pljevljima, kako prenose Vijesti.

Na Panelu je prestavljen program Evropa 2 i Program oporavka Pljevalja.

Analiza “Vijesti” je pokazala da bi iz džepa građana Crne Gore godišnje moglo da se izdvaja najmanje 1.148.508 eura za bruto zarade potpredsjednika, ministara, državnih sekretara i ostalih zaposlenih u novoformiranim kabinetima u rekonstruisanoj Vladi..

Spajić je kazao da je crnogorska ekonomija u prvom kvartalu rasla 4,4 odsto.

Na pitanje jedne od učesnica Panela da li će buduće penzije biti manje za deset odsto s obzirom da će zaposleni izdvajaju po predloženom modelu 10 umjesto sadašnjih 20,5 odsto Spajić je kazao da neće.

"Penzije koje se isplaćuju u Crnoj Gori obračunavaju po bruto 1 osnovici. Bruto osnovica u Crnoj Gori će se povećati. Sada je bruto osnovica negdje oko 1030 eura, i ona će u oktobru da iznosi 1160 eura, plus minus. To je suštinski razlog zašto će se penzije od prvog januara povećati za ovih sedam- osam odsto. Doprinosi. Mi smo smanjili doprinose na zdravstvo na nula 2022. Budžet zdravstva je tada iznosio 295 miliona eura, a sada budžet za zdravstvo iznosi pola milijardi eura, zajedno sa kapitalnim budžetom. U svijetu imate primjer da postoje doprinosa za prosvjetu, tog kod nas nema plaća se iz generalnog trezora. Plaća se od drugih prihoda. U nekim zemljama imate doprinose za odbranu. Mislim da je Estonija ili neka od baltičkih zemalja. Znači ljudi od svojim plata uplaćuju doprinose za odbranu. Toga kod nas nema. Kako mi plaćamo svoju vojsku, opet iz generalnih prihoda. Apslolutno je nevezano koliki su doprinosi sa onom penzijom koja se isplaćuje ljudima koji su sada penzioneri i onim ljudima koji će u budućnosti biti penzioneri. Nikakve to korelacije nema. U Fiskalnoj strategiji je do detalja objašnjeno kako je naša fiskalna pozicija održiva i nećemo ni na koji način ugroziti ni penzije niti bilo koja druga davanja u budućnosti, do te mjere da su svi naši kritičari trenutno zaćutali. Predali su se. Jer ovaj program odgovara na sva pitanja. Znači penzije ni na koji način neće biti ugrožene a smanjićemo doprinose na penzije. To je veliki iskorak", rekao je Spajić.

Kazao je da je ove godine isplaćeno preko 300 miliona kredita iz tekućih prihoda.

"U trezoru trenutno imamo preko 600 miliona eura naših para. Pozajmili smo 600 miliona i držimo taj novac u trezoru. Nismo ni jedan cent potrošili i trošićemo taj novac samo za vraćanje starih kredita. Čak i za vraćanje starih kredita taj novac nismo koristili. To je rezerva koju čuvamo", rekao je Spajić.

Ponovio je da program Evropa sad 2 neće ugroziti finansijsku održivost države, ni na koji način. Država je likvidnija nego ikad. Država ima dovoljno novca za sve što joj treba. Država može da ulazi u velike projekte. Mi u ovom trenutku imamo 14 dionica autoputeva i brzih cesti u Crnoj Gori koji su u nekoj fazi realizacije. Ili je to idejno rješenje, idejni projekat a imamo Mateševo Andrijevicu, tender za izvođenje radova i nadamo se da će taj ugovor kada se završi tender i žalbe, biti brzo potpisan i da ćemo krenuti u izgradnju vrlo brzo. Sve ostale guramo naprijed“, rekao je Spajić.