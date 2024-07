"Po prvi put ćemo moći precizno i jasno da vidimo što znači program Evropa sad 2"

Budućnost Vlade Milojka Spajića zavisiće od toga da li će u parlamentu biti usvojena Fiskalna strategija, kazao je politički analitičar Sergej Sekulović gostujući u "Bojama jutra" na TV Vijesti.

"Po prvi put ćemo moći precizno i jasno da vidimo što znači program Evropa sad 2, koje su posljedice i kako će se sa njima menadžerisati, kakav će biti uticaj na potencijalni budžetski deficit... Ako taj program prođe u parlamentu, to znači da Spajić može biti miran, da njegova vlada ima suštinsku podršku, da će doći do rekonstrukcije sa onim akterima koji budu glasali takav dokument, da će se ići u set izmjena zakona da se realizuje taj program i da usvajanje budžeta za narednu godinu nije ugroženo. Ako ne dođe do usvajanja te strategije, znači da je čitava osnova politike sa kojom je Pokret Evropa sad ušao na javnu scenu i dobio dominantan broj glasova pada u vodu. Ako se to desi, jedino što bi trebalo da uradi Spajić je da da ostavku", ocijenio je Sekulović.

On je kazao da očekuje mnogo političke trgovine u narednom periodu i izrazio uvjerenje da nikome iz parlamentarne većine ne odgovaraju novi izbori.