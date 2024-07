Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom prošle godine u obalu Tivta uložilo ukupno 111.136 eura, što je skoro devet puta manje novca nego što je to državno preduzeće tokom 2023. prihodovalo samo od izdavanja u zakup djelova tivatske obale.

Izvor: MONDO/Miljana Dašić

Morsko dobro u tivatsku obalu uložilo skoro devet puta manje novca nego što je to državno preduzeće lani prihodovalo samo od izdavanja u zakup djelova tivatske obale i akvatorijuma raznim svojim poslovnim partnerima.

To preduzeće je lani iz Tivta, kako je navedeno u izvještaju o poslovanju za 2023. godinu, od zakupaca mora i obale u Tivtu prihodovalo ukupno 914.520 eura. Ako se tome doda i polovina iznosa koje je lani Sektor za pomorski i priobalni saobraćaj Morskog dobra prihodovao na trajektnoj liniji Kamenari-Lepetane, a koji je za godinu dana iznosio ukupno 5.209.375 eura, ispada da je lani Morsko dobro sa teritorije Tivta ukupno prihodovao čak 3.519.207 eura.

Istovremeno je Morsko dobro, kako se navodi u izvještaju koji će se naći pred odbornicima na predstojećoj sjednici tivatskog parlamenta naredne nedjelje, Tivtu vratilo čak 35 puta manji iznos novca nego što ga je uzelo.

U izvještaju piše da je Morsko dobro lani na teritoriji najmanje bokeljske opštine realizovalo tri projekta hitne sanacije oštećenih djelova obale u ukupnoj vrijednosti od tek 2.166,64 eura, sanaciju dvije ponte ukupne vrijednosti 26.468,85 eura, te četiri projekta unapređenja obalne infrastrukture, ukupne vrijednosti 85.500,28 eura sa PDV-om. Od ovih posljednjih, međutim, gotovo jedan se ne odnosi na obalu koja već nije pod paskom državnog prteduzeća jer je većina tih ulaganja bila skoncentrisana na rezervat prirode “Tivatska Solila” čiji je Morsko dobro zvanični upravljač, kako pišu Vijesti.

Uz to, preduzeće je lani za svoj račun u Tivtu postavio i elektronapojni kabal do svog privremenog objekta, tzv. vodnog terminala Aerodroma Tivat u Kukuljini, dok je na korist svih ostalih korisnika obale u najmanjoj bokeljskoj opštini javno preduzeće tokom 2023. promijenilo samo 44 sijalice na mreži javne rasvjete u obalnim djelovima Krašića, Brdišta i na putu prema Ostrvu cvijeća. Mimo toga, jedina značajnija ulaganja Morskog dobra lani su bila postavljenje novog privremenog objekta interpretacijskog centra u rezervatu Solila i njegovio opremanje, ali je to bio rezultat i finansijski efekat realizacije IPA projekta prekogranične saradnje Crne Gore, BiH i Hrvatske “ePATH”, a ne pojedinačnog finansijskog izdvajanja preduzeća.

S druge strane, ništa od ranije obećavanih krupnijih projekata Morskog dobra u Tivtu lani nije realizovano, uključujući ni planirano izdvajanje 400.000 eura za nastavak realizacije projekta uređenja obale na Belanima koji sprovodi lokalna uprava.

Takođe, Morsko dobro je lani, sudeći prema izvještaju, vrlo malo uradio i na planu izrade tehničke dokumentacije za nove projekte uređenja obalne inftrastrukture u Tivtu: od već izrađene projektne dokumentcije za novo lungo mare šetalište od Opatova do Lepetana se moralo odustati jer u nju nije bila unesena trasa kanalizacionog novog kolektora na čemu je insistirala Opština, pa se čitav projekat mora raditi nanovo, sa novim UTU i novim konzervatorskim uslovima; idejno rješenje uređenja novog šetališta obodom Ponte Seljanova je urađeno bez elaborata parcelacije pa je vraćeno na doradu intervencijama glavnog gradskog i glavnog državnog arhitekte, a još su lani bile u toku izrade projektne dokumentacije za uređenje šetališta od crkve Sv. Roka do parka Ivovića u Donjoj Lastvi, sanacije obalnog platoa na plaži hotela “Kamelija”, te idejnog rješenja za uređenja platoa kod lučice Kalimanj.

Morsko dobro lani nije prihvatlo ni zvanični apel Opštine da joj se ustupe na gazdovanje i upotrebu sidrišta koja su u međuvremenu ucrtana u raznim djelovima akvatorijuma Tivatskog zaliva, kako bi se uveo red u već godinama trajući haos koji vlada u oblasti sidrenja i zaustavljanja jahti na gotovo svim mogućim i nemogućim mjestima u ovom dijelu Boke.

U izvještaju državno preduzeće ne krije da je stanje onoga što se pred i tokom sezone događa na obali kojom ono gazduje i uz naknadu ustupa svojim poslovnim partnerima, daleko od idealnog, kako pišu Vijesti.

“Analizom zapisnika o kontroli kupališta tokom maja i juna mjeseca uočen je veći broj nepravilnosti koje se odnose na nedostatak rješenja za rad kupališta... Visok procenat nepravilnosti u sezoni 2023. odnosio se na nepoštovanje uslova za organizaciju kupališta u dijelu propisanog broja licenciranih spasilaca, što je naročito bilo izraženo tokom jula i avgusta. Posebna pažnja pri kontroli kupališta odnosila se na postavljenje plažnog mobilijara, te se može zaključiti da veći broj korisnika nije postupio u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima u pogledu uređenosti i opremljenosti, vrstama i uslovima korišćenja kupališta na moru, odnosno nije oslobodio jednu polovinu kupališta od plažnog mobilijara. Prenatrpanost plažnim mobilijarom posebno je izražena tokom avgusta.... Neovlašćeno postavljanje plutajućih pontona, nepropisno pristajanje i vezivanje plovila, kao i nelegalno sidrenje u samom akvatorijumu, pojave su koje značajno ugrožavaju sigurnost plovidbe”, piše u izvještaju u kome se Morsko dobro žali na loš i neefikasan rad nadleženih inspekcija, posebno onih u domenu pomorstva.

Nema podataka o raskidu ugovora

U izvještaju nema podataka da su neki od detektovanih problema i nepoštovanja ugovorenih obaveza i propisa od strane zakupaca, rezultirali time da je Morsko dobro sa njima raskinulo ugovore o zakupu mora i obale.

Zbog ogromnog nezadovoljstva načinom na koji Morsko dobro radi i kako se odnosi prema potrebama lokalnih zajednica, gradonačelnici svih šest primorskih opština prije par dana su na sastanku u Tivtu zvanično formalizovali inicijativu za donošenje novog zakona o upravljanju obalom i ukidanju ovog državnog preduzeća.