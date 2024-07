U pitanju je dug za deponovanje otpada koji je nastao od 2021. do 31. marta ove godine. Isplatom duga u ratama, kako je naveo Božović, spriječiće da on zastari.

Dug od 2.060.000 eura podgoričko preduzeće Čistoća izmiriće Deponiji u ratama, saopštio je Aleksandar Božović, direktor Deponije, piše Dan.

U pitanju je dug za deponovanje otpada koji je nastao od 2021. do 31. marta ove godine. Isplatom duga u ratama, kako je naveo Božović, spriječiće da on zastari.

“Na današnji dan dug Čistoće prema Deponiji iznosi približno 2,5 miliona eura. Od toga iznosa za 2.060.000 eura su potpisani IOS formulari. Mi smo Čistoći poslali opomenu za blokadu računa da se izjasne povodom duga. U ovoj godini je loše išla naplata Čistoći, da li iz objektivnih razloga – vjerovatno jeste, ali i mi moramo da naplaćujemo potraživanja. Bili smo prinuđeni da zbog plaćanja španskog kredita za Reciklažni centar, za šta još imamo rate do kraja godine, ali i postrojenja za procjedne vode, pokrenemo proceduru naplate dugovanja. Nama su neophodna naša sredstava. Mi smo jedino preduzeće koje se ne finansira od javne funkcije, to jeste iz budžeta Glavnog grada, već isključivo iz sopstvenih prihoda”, rekao je Božović.

On kaže da će Čistoća dug otplaćivati 21 mjesec.

“Došli smo u situaciju da smo dug 2.060.000 eura dali Čistoći na otplatu na 21 ratu, od čega je 20 rata po 100.000 eura, a posljednja je 60.000 eura. Praktično, u naredne skoro dvije godine oni će otplaćivati dug do marta. Onoga trenutka kada bude usvojen novi cjenovnik krenućemo u naplatu redovnih potraživanja. Ovo što sada naplaćujemo je stari dug kako on ne bi zastario. Kod notara smo prije nekoliko dana potpisali izjave da će Čistoća svakog mjeseca plaćati po 100.000 eura do 22. u mjesecu. Ukoliko rata bude kasnila sedam dana nama je to izvršni dokument i nećemo morati da idemo na sudove već ćemo preko izvršitelja moći da pokrenemo direktnu naplatu rate. Vjerujem da će Čistoća izmirivati to što su potpisali i da do toga neće doći”, naveo je Božović.

Božović kaže da sa 100.000 eura koliko će iznositi rata Čistoći pokriti sve tekuće troškove.

“Jedino se nećemo baviti razvojnim prilikama već ćemo morati da sačekamo neko bolje vrijeme. Tek kada naplatimo i preostali dug možemo se baviti razvojnom strategijom, obnovom mehanizacije, novim projektima”, rekao je Božović.

U akciji pod nazivom “Znanje nije za bacanje – reciklirajmo udžbenike” iz 108 škola širom Crne Gore sakupljeno je ukupno 106,16 tona starih udžbenika i propratnog papirnog materijala za reciklažu. To je, kako kažu iz Deponije, krajnji rezultat u brojkama iz akcije koju su zajedno organizovali sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i udruženjem “Roditelji”.

“Za Deponiju akcija je bila logistički dosta zahtjevna ali su zaposleni pokazali da se mogu nositi i sa takvim poslovima. Naše kolege, još jednom, su opravdali epitet društveno odgovorne kompanije pozicionirajući je kao kompaniju za upravljanje otpadom i na državnom nivou. Zahvaljujemo se direktorima i nastavnom osoblju osnovnih škola kao i volonterima koji su nam pomogli u ovoj humanoj i ekološkoj akciji. Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i svi ostali subjekti u društvu u našoj kompaniji će uvijek imati pouzdanog partnera kada su u pitanju ovakve i slične akcije”, saopšteno je iz Deponije.