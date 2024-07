Opština Tuzi je prilikom utvrđivanja osnovice dala punu vjeru procjeni urađenoj od strane sudskog vještaka

Naime, postupak prinudne naplate preduzima se kada poreski obveznik odnosno poreski dužnik poresku obavezu nije platio kada je poresko rješenje postalo izvršno, kakav je slučaj bio sa poreskim obveznikom ‘’13. jul Plantaže’’ AD Podgorica. Imajući u vidu činjenicu da kompanija Plantaže nije platila dospjeli porez, u utvrđenom roku, opština Tuzi je u skladu sa zakonskim ovlašćenjima pokrenula postupak prinudne naplate, na način što je poreskom obvezniku dostavila rješenje o prinudnoj naplati poreza na nepokretnost, kojim je ostavljen rok da se dobrovoljno isplati poreska obaveza. Dakle prinudna naplata je zakonom propisana mjera i ne predstavlja samovolju poreskog organa.

Imajući u vidu odredbe Zakona o porezu na nepokretnosti kao i stav Upravnog suda Crne Gore iskazan u presudi od januara 2022. godine kojom je ukazano da se zbog veličine zemljišta, osnovica poreza na nepokretnosti treba odrediti na osnovu procjene ovlašćenog vještaka za procjenu nepokretnosti, Opština Tuzi je prilikom utvrđivanja osnovice dala punu vjeru procjeni urađenoj od strane sudskog vještaka, kojom je utvrđena vrijednost zemljišta koje je u vlasništvu "13. jul - Plantaže" AD Podgorica na teritoriji opštine Tuzi, pišu Vijesti.

Uvidom u Procjenu vrijednosti imovine urađenu od strane Ernst & Young d.o.o. Beograd, poreski inspketor Opštine Tuzi shodno ovlašćenjima koje mu je propisao Zakon o poreskoj administraciji je utvrdio da ista znatno odstupa od tržišne vrijednosti predmetne nepokretnosti. Naime, u istoj je navedeno sledeće: “Naš izvještaj je sačinjen isključivo za kompaniju "13. jul - Plantaže" a.d. ("Klijent", "Vi", "Plantaže") i to isključivo u svrhu procjene fer vrijednosti predmetne imovine za potrebe finansijskog izvještavanja Klijenta u skladu sa Međunardnim računovodstvenim standardima finansijskih izvještavanja („Svrha“).Naša procjena je prije svega zasnovana na informacijama koje nam je pružio menadžment kompanije “13. Jul – Plantaže” a.d.(„Rukovodstvo“) i stoga nijesmo sprovodili nikakve due diligence procedure, reviziju ili verifikaciju dostavljenih informacija. Pretpostavili smo da su finalne informacije koje su nam pružene od strane Rukovodstva tačne i vjerodostojne, te da pružaju istinit pregled u odnosu na prirodu, veličinu, karakteristike, upotrebu i prikaz neto površina Predmetne imovine. Ipak, napominjemo da svako sljedeće usaglašavanje može dovesti do toga da informacije budu promijenjene, a to može imati uticaj na rezultate procjene. Opis predmetne imovine, izvori informacija i osnov za našu procjenu su prikazani u Izvještaju. Takođe, Izvještaj sadrži i pretpostavke na kojima se bazira procjena i ograničavajuće uslove, kao i opis primijenjene metodologije. Naš Izvještaj Vam je dostavljen isključivo za navedenu upotrebu i ne smije biti korišćen, niti se na njega može osloniti za bilo koju drugu svrhu'').