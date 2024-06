Skupština akcionara Plantaža juče je smijenila dosadašnji odbor direktora i imenovala novi koji čine Nikola Tripković, Ivana Cvijović, Milan Drakić (ispred Investiciono-razvojnog fonda); Darko Rašović, Boris Boričić (Fond PIO), Stevan Raičević i Nikola Perišić.

Usvojena strategija razvoja do 2030. godine, mali akcionari nezadovoljni analizama.

Smjenu dosadašnjeg odbora tražio je Investiciono-razvojni fond, a na Skupštini nisu saopšteni razlozi zbog čega je to traženo niti je vođena rasprava.

Skupština je usvojila Strategiju razvoja kompanije do 2030. godine, koju je radila dosadašnja uprava u saradnji s konsultantskim kućama Pricewaterhouse Coopers (PWC) i BlueRock iz Zagreba. Usvojeni su finansijski i izvještaj o poslovanju za prošlu godinu, kao i izabran revizor za ovu godinu konzorcijum koji čine kotorski “Cattaro Audit” i podgorički “SFA Montenegro”.

Jedino što nije usvojeno je predložena izmjena Statuta koja bi omogućavala odboru direktora da donosi odluke koje se odnose na imovinu vrijednu do milion eura, umjesto sadašnjih pola miliona eura, jer je za to trebalo dvije trećine akcija. Za izmjene su glasali predstavnici Vlade i njenih fondova (55,88 odsto akcija), kao i predstavnik CKB-a (9,23 odsto), odnosno nedostajalo je oko jedan odsto glasova.

Manjinski akcionari posjeduju oko 35 odsto akcija “Plantaža”, ali nisu skupili dovoljan broj glasova da dobiju jedno od sedam mjesta u odboru direktora, kako pišu Vijesti.

Skupština je trajala pet sati, a najviše učešća u raspravama imali su mali akcionari. Oni su bili nezadovoljni predstavljenom Strategijom razvoja jer su očekivali da će u njoj biti više konkretnih podataka i analiza. Predstavnici konsultantskih kuća i uprave kompanije su kazali da ne mogu da otkriju sve podatke i analize jer su dio poslovne tajne.

Dosadašnji predsjednik odbora direktora Nebojša Vuksanović u intervjuu “Vijestima” prije tri dana je kazao da je plan da “Plantaže” prodaju dio zemljišta koje se ne koristi, od čega bi se finansirao plan oporavka. On je kazao da su kompaniji neophodne investicije od 65 do 70 miliona eura, kao i da se strategijom predviđa razvoj vinskog turizma na lokaciji Šipčanik, investicija koja je procijenjena na 150 do 200 miliona eura.

Kompanija je lani ostvarila ukupne prihode od 32,6 miliona eura, što je 4,5 miliona ili 16 odsto više nego u 2022. Smanjene su obaveze prema dobavljačima za milion eura i kreditnim institucijama za dva miliona.

Ukupan rezultat iznosio je minus od pet miliona eura, na šta je uticalo smanjenje vrijednosti zaliha od 2,1 milion, kao i povećanje troškova materijala i energije za preko 2,5 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu.

Plantaže su u 2023. godini prvi put nakon četiri godine ostvarile pozitivan rezultat (EBITDA) od 800 hiljada eura.