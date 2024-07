Mujović kaže da je zaštitnica istakla da Odbor direktora Elektroprivrede mora dati ekonomsku analizu isplativosti.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović je gostujući u Jutarnjem program naše televizije istakao da potrebno obratiti pažnju na sugestije zaštitnice imovinsko-pravnih interesa.

Priča oko Nacrta ugovora o zakupu pogona u nikšićkoj Željezari ulazi u fazu zakonskog usaglašavanja ugovora i javnog poziva.

"U javnom pozivu stoji da se pozivaju zainteresovane strane da daju ponude za zakup za vremenski period od 5 do 10 godina, a prema Nacrtu ugovora stoji 50 godina. Znači to je jedna situacija, klizav teren, gdje pravnici EPCG treba da procijene da li je to u skladu sa zakonom", dodao je on.

Mujović kaže da je zaštitnica istakla da Odbor direktora Elektroprivrede mora dati ekonomsku analizu isplativosti, piše RTCG.

"Da oni stanu iza ovoga da li je ovo ekonomski isplativ poduhvat. Ako bi govorili sa ekonomskog aspekta mislim da postoji opravdanje", naveo je on.

Iz EPCG nezvanično ističu da u ovoj fazi nema procjene izvodljivosti. Podsjećaju i na obaveze zakupca, piše RTCG.

Zakupac se obavezuje da nakon potpisivanja Ugovora o zakupu obezbijedi garanciju banke na početku svakog mjeseca ili uplatu avansa za mjesečnu zakupninu od 31.000 eura, koju plaća tokom cijelog perioda zakupa, bruto zarade zaposlenih za 150 preuzetih zaposlenih od postojećih zaposlenih u Željezari i troškove utrošene električne energije.

Radnici se nadaju da novi zakupac neće rezati neiskorišćene pogone, da će poštovati ugovor o zakupu i kolektivni ugovor.

Ivan Vujović iz Sindikata radnika Željezare nada se da će Šamiz prihvati trenutni kolektivni ugovor koji imamo potpisan sa našom kompanijom.

"To je crvena linija ispod koje radnici neće dozvoliti nikom da ide", rekao je Vujović.

Jedina zainteresovana kompanija za zakup pogona Željezare je švajcarska firma “8B Kapital” u vlasništvu Igora Šamiza, koji je i ranije bio u nikšićkoj fabrici.