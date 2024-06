To je drugo sudsko rješenje u kojem ACG mora da plati novčanu globu zbog neizvršenja pravosnažne presude u istom radnom sporu.

Izvor: MONDO

Aerodromi Crne Gore i vršilac dužnosti izvršnog direktora ACG-a Vladan Drašković moraće da plate 5.800 eura penale jer nijesu poštovali izvršnu, pravosnažnu presudu u radnom sporu, koji je protiv njih pokrenuo nekadašnji zamjenik direktora Aerodroma Tivat Milivoje Dragićević, pišu Vijesti.

Rješenje je 18. juna ove godine donio sudija Osnovnog suda u Podgorici Miloš Jokanović, a u postupku sprovođenja izvršenja, tokom kojeg je utvrđeno da izvršni dužnik, odnosno ACG nije izvršio svoju obavezu po presudi suda od 4. februara 2022. godine i po izvršnom rješenju od 2. maja ove godine.

“Određuje se izvršenje protiv izvršnog dužnika, sprovođenjem novčanih kazni u iznosu od 2.000,00 eura i 500,00 eura za odgovorno lice. Nalaže se Centralnoj banci Crne Gore da sa računa izvršnog dužnika ACG-a odnosno da sa računa bilo koje od poslovnih banaka u Crnoj Gori na račun Osnovnog suda u Podgorici prenese iznos”, navodi se u presudi.

Prvo izvršno rješenje izrečeno je 11 dana nakon što je pravosnažna presuda postala i izvršna, odnosno, 13. maja ove godine, kada je sud dao nalog Centralnoj banci da sa računa Aerodroma skine 2.500 eura, a odgovornom licu u ACG 800 eura...

Milivoje Dragićević je trebalo, osam dana nakon tog izvršnog rješenja, da bude vraćen na posao i raspoređen na radno mjesto koje odgovara njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima.

Kako u ACG nijesu postupili po presudi, Dragićević je obavijestio sud da izvršni dužnik ga nije vratio na posao, a nije ni uradio novi akt o unutrašnjoj sistematizaciji radnih mjesta...

Sud je cijenio i podnesak izvršnog dužnika od 10. juna 2024.godine, u kojem se navodi da je prema Odboru direktora izvršnog dužnika podnijeta inicijativa, kako bi na sjednici Odbora, donijeli novi akt o sistematizaciji, kojim bi se sistematizovalo i radno mjesto za Dragićevića, pišu Vijesti.

Iako je to bilo obećano da će se završiti do 14. juna, sud je utvrdio da to nije učinjeno, pa je sudija Jokanović izrekao novu novčanu kaznu.

“Kako izvršni dužnik nije izvršio svoju obavezu, a po prigovoru na ovo rješenje može dokazivati suprotno, to je sud stanovišta da sprovođenje izvršenja treba nastaviti”, navodi sudija Jokanović.

Zbog toga što Aerodromi Crne Gore ne postupaju po pravosnažnoj presudi, Dragićević je podnio i krivičnu prijavu Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici protiv izvršnog direktora Vladana Draškovića, a predmet je u izviđajnoj fazi postupka.

Dragićević je 21. juna dostavio i dopunu krivične prijave...

“Vršilac dužnosti izvršnog direktora ACG Vadan Drašković nanosi direktnu štetu njegovom poslodavcu JP “Aerodromi Crne Gore”, a čiji je osnivač Vlada Crne Gore i to u ukupnom iznosu od 5.800 eura. Drašković je 7. juna 2024. ponovo obmanuo i doveo Sud u zabludu, putem davanja lažnog iskaza dostavljenog u pisanoj formi, a prema kojem je navodno ka Odboru direktora podnijeta inicijativa kako bi se donio novi akt o sistematizaciji radnih mjesta”, navodi Dragićević, kako prenose Vijesti.

On je i putem pisma dobrih namjera ukazao Draškoviću “da u slučaju neizvršenja po pravosnažnoj sudskoj presudi ulazi u zonu krivične odgovornosti”.

Dragićević je još 2018. godine tužio Aerodrome Crne Gore zbog toga što mu je prekinut, kako tvrdi, nezakonito formulisan Ugovor o privremeno-povremenim poslovima, na osnovu kojeg je 11 mjeseci pokrivao jednu od najvažnijih pozicija u sistemu bezbjednosti tivatskog aerodroma.

Sud je donio pravosnžanu presudu da je njegov tužbeni zahtjev osnovan, te da su Aerodromi Crne Gore sa njim sklopili nezakonit Ugovor o privremeno-povremenim poslovima, koji nije bio u skladu sa Zakonom o radu.

Milivoje Dragićević podnio je protiv Aerodroma Crne Gore i pritužbu instituciji Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Zamjenica zaštitinika Tatjana Radović Todorović obavijestila je Dragićevića da je od Aerodroma Crne Gore tražila izjašnjenje na navode iz pritužbe.

Dragićević je nakon novog rješenja o novčanoj kazni zbog neizvršavanja izvršne, pravosnažne presude, dostavio zaštitiniku nove podatke obavještavajući ih da nije bilo pomaka u izvršenju pravosnažne presude.