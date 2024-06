Trajekt “Ruka pravde” je upravo stigao sa remonta.

U floti JP “Morsko dobro” na liniji Kamenari–Lepetane je osam trajekata. Svi su različitih karakteristika i zahtijevaju veliku profesionalnost i umijeće upravitelja broda. Najzahtjevniji je, najveći, preko 76 metara dug trajekt “Ruka pravde”, kojim zbog gabarita još uvijek ne mogu upravljati svi kapetani. Kapetan Nikola Leković koji je tim trajektom nedavno plovio i do brodogradilišta u Malom Lošinju, sa novinarkom Radija Crne Gore Ljiljanom Vukotić govorio je o izazovima sa kojima se susrijeće kao upravitelj broda.

Nakon deset godina provedenih u preduzeću Pomorski saobraćaj, kapetana Nikola Leković karijeru je nastavio u javnom preduzeću Morsko dobro, u sektoru Pomorskog i Priobalnog saobraćaja, gdje je jedan od svega četvorice kapetana koji mogu i znaju upravljati najvećim trajektom u floti “Ruka pravde”. Novinarka Radija Crne Gore iskoristila je vožnju od Lepetana do Kamenara i nazad da razgovara sa kapetanom Lekovićem i uvjeri se u ljepotu poziva kojim se bavi.

“To je najveći brod u floti, on je nekih 76 metara preko svega, on je malo drugačiji od ovih brodova koje imamo u firmi jer je na drugačiji pogon, ima dva šotela ali brod ko brod je dosta dobar i imamo generalno problem sa njim što nemamo adekvatna pristaništa jer su pristaništa pravljena za ostale ove brodove, nijesmo imali mogućnosti da se prilagodimo njemu ali što se tiče karakteristika broda on je definitivno jedan od boljih”, kazao je Leković.

“Sad smo bili u Malom Lošinju, bili smo 15 dana i obavljen je taj podvodni, bio je na doku brod”, kazao je Leković.

I ranije je kaže imao iskustva sa remontom brodova ali je prvi put, kako je kazao, ovo je prvi put da su vadili brod na dok. Do Malog Lošinja u Hrvatskoj vožnja je, kaže, trajala 33 do 34 sata bez pauze.

“Nemamo pauzu jer dobijemo dozvolu samo za taj jednokratan prolaz i onda ne smijemo da stajemo nigdje nego od tačke A do tačke B u jednom komadu”, kazao je Leković za Radio Crne Gore.

To je kaže, veoma odgovoran posao kao i sam prevoz putnika na liniji Kamenari-Lepetane.

“Generalno smatram da mi ovdje dosta dobro smo u igrani i da dosta dobro obavljamo naš posao što je do nas. Ali generalno imate druge probleme gdje su saobraćajnice zastarjele, gdje su pravljene za neke 60-te ili 70-te godine i jednostavno ne mogu više da istrpe saobraćaj koji je danas. Jer ova dva mjeseca je što turisti, što domaći. Svjedoci ste da ima saobraćaja i tokom zime. Što su ljudi u tranzitu i onda su svi malo, kao što su generalno svi danas, nervozni, umorni, svi žure. I onda generalno imamo problema te prirode, te vrste gde su ljudi nervozni, malo ulaze u konflikte, neće da razumiju. Moraju malo da sačekaju. Generalno nema nekog čekanja, 15-20 minuta. Svuda u svijetu su trajekti na polascima, razumijete, na sat, na dva, na pola sata. Ovdje je generalno to dobro uigrano tako da ovim putem pozivamo javnost da nas razumije i da jednostavno ono što se kaže zajedničkim snagama, jednim drugima izlazimo u susret”, kazao je Leković.

Leković kaže da generalno problema nema ili nekih rizičnih situacija osim kako je kazao, zimi kad je nevrijeme. Ipak, kaže, i tada trajekti moraju da saobraćaju.

“Rizik je i sve, ali trudimo se da ispoštujemo kad god smo u mogućnosti da vozimo, da se saobraća i ne prekida. Ja tu sam 11 godina, ja nijesam bio svjedog da je saobraćaj bio obustavan. Jeste, u manjem obimu, ali da je bio u prekidu nije”, objasnio je Leković.

Radi se i noću.

“Noćna smjena je od 10 do 6, zimi radi jedan brod, ljeti se to poveća na dva, vikendima čak na tri, prati se, intenzitet saobraćaja”, kaže kapetan.

Vi ste spremni za ovu sezonu? Svake godine se, svjedoci smo, povećava gužva, povećava broj vozila samim i mi imamo svi po dva auta, porodice, vidite kako brzi život, a ljeti su još tu turisti i tranzit, tako da može samo da ide što se nam stiče na bolje.

Trajekti su, ističe, spremni za sezonu.

“Brodovi su dosta spremni, bili su neke na remonte, 30. augusta je još, na Krku na remontu, treba da dođe za desetak dana, tako da, mislim da smo dosta spremni”, kazao je Leković.

Kapetan Leković koji je radio i u prethodnom preduzeću koje je upravljalo trajektima kaže da velike razlike nema.

“Nije se nešto specijalno promijenilo, možda ima malo više zaposlenih sada u ovoj novoj firmi, pa eto, mogu da kažem da je to neka olakšavajuća okolnost. A inače, preuzeto je dosta stvari od njih i nastavljeno je tim nekim tokom i trudimo se da to bude još na većem nivou. Ni bivši poslodavac, ja sam radio i tamo, nije to sve išlo odmah, nego je trebalo godina da se isprave greške, tako i ovdje, neke stvari su odmah preuzete, neke nijesu, ali mislim da ide dobrim tokom na bolje”, kazao je Leković.

On je pozvao sugrađane i sve goste da imaju malo više strpljenja jer kaže dužih čekanja ni tokom sezone nema.

“Nema dužeg čekanja od 20 minuta. Svi brodovi su ispravni i uvijek je adekvatan broj brodova za tu gužvu i tako da mislim da će sve biti okej i ove sezone”, kazao je kapetan Leković.

Krajem maja prošle godine preduzeće Morsko dobro kupilo je ovaj trajekt 76 metara dužine, prvobitnog naziva “Telamon”, od grčke kompanije “Karaiskakis Shipping Company” za 3,2 miliona eura.

Kapacitet tog plovila su 102 putnička vozila.

Trajekt star 24 godine, odnosno napravljen je 2000. godine.