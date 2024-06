Mještani naredne sedmice najavili radikalne mjere, ukoliko do 15. juna Vlada ne raskine ugovor sa kompanijom “Adriatic Properties”

Izvor: MONDO/Milica Mrvaljević

Mještani Pržna i Svetog Stefana krajem naredne sedmice blokiraće kružni tok na ulazu u Budvu, ukoliko do tada Vlada i Skupština Crne Gore ne raskinu ugovor sa kompanijom “Adriatic Properties” o zakupu grada hotela “Sveti Stefan” i vrate ga državi na upravljanje.

To je “Vijestima” kazao član Savjeta Mjesne zajednice “Sveti Stefan” Blažo Rađenović.

“Imajući u vidu da se Savjet MZ ‘Sveti Stefan’ u više navrata do sada obraćao predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću, Vladi i ministarstvima, Skupštini Crne Gore, Opštini Budva i svim relevantnim adresama za rješavanje problema otvaranja hotela ‘Sveti Stefan’, jedini odgovor stigao je od Jakova Milatovića koji je iskazao zainteresovanost za rješavanje problema i uputio nas na Vladu. Mi smo prinuđeni da svoje aktivnosti i poruku sa protesta održanog 24. marta na Svetom Stefanu koju smo uputili Vladi i Skupštini sprovedemo u djelo. Poruka je glasila da se do 1. maja ne otvori Sveti Stefan, a nakon toga Vlada i Skupstina do 15.juna pokrenu proceduru raskida štetnog ugovora potpisanog između Vlade i zakupca hotela ‘Sveti Stefan’, Miločera i Kraljičine plaže, firme “Adriatic Properties”, te vrate hotel na upravljanje državi Crnoj Gori i o tome obavijesti javnost i Savjet MZ ‘Sveti Stefan’. Na sjednici Savjeta MZ koja je održana u ponedeljak jedan od zaključaka je je bio da ćemo sačekati do 15. juna izjašnjenje Vlade i Skupštine, a onda obavijestiti policiju i sve službe i organizovati za kraj sljedeće sedmice na pola sata potpunu blokadu kružnog toka na ulazu u Budvu u mjestu Zavala”, kazao je Rađenović.

On je najavio da će protest simbolično biti u pet minuta do 12 časova.

“Zašto baš kružni tok na Zavali? Odgovor je jasan, zato što je taj ugovor donesen u Podgorici i poruka ide baš prema Podgorici, zato ćemo protesnu šetnju organizovati baš blokiranjem tog kružnog toka, te ukoliko ni ovu poruku ne prihvate ozbiljno i ne krenu u proceduru raskida i rješavanja problema kršenja štetnog ugovora, mi ćemo intenzivirati naše proteste jer smo prisiljeni na taj vid zaštite prava građanki i građana MZ “Sveti Stefan” ali i svih građana države Crne Gore. U svoje i u ime svih članova/ca Savjeta MZ unaprijed se izvinjavam svim građankama i građanima Budve i Crne Gore, kao i svim turistima ako budemo primorani na ovakav vid zaštite svojih prava”, naglasio je Rađenović.

“Vijesti” su prošle sedmice objavile da bez dogovora o načinu funkcionisanja Kraljičine plaže i staze između te plaže i spa centra u Miločerksom parku, hotelski operator “Aman” neće da otvori grad hotel “Sveti Stefan”, jer ne mogu da garantuju gostima bezbjednost i privatnost.

Upravo je korišćenje Kraljičine plaže, koja je decenijama unazad bila zatvorena za javnost, rezervisana isključivo za goste hotela, ali i političku elitu, dovelo do zatvaranja popularnog “Sveca”. Naime, grad hotel je zatvoren prije tri ljeta nakon što su mještani polomili ogradu na Kraljičinoj plaži, a Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom naredilo njeno uklanjanje, te staze u Miločerksom parku oslobodilo za korišćenje.

Nakon što se u ljeto 2021. desio incident, iz “Adriatic Propertiesa” su tražili garancije od države da se to neće više dešavati, ali ih nisu dobili, prenose Vijesti.

Tada je država pokrenula arbitražni postupak pred sudom u Londonu, a potom je “ Adriatic Properties” uzvratio.

Zakupac grad-hotela “Sveti Stefan” i Vile “Miločer”, kompanija “Adriatic Properties” prihvatila je predlog Vlade da na tri mjeseca arbitražni postupak pred Međunarodnim tribunalom u Londonu stave u stanje mirovanje, za to vrijeme otvori elitno ljetovalište. Dogovor je da u ta tri mjeseca dvije strane pregovorima riješe sve međusobne probleme koje imaju i sporazumno izađu iz arbitražnog postupka. Hotelski kompleks je zatvoren uoči ljeta 2021. nakon čega je dvije godine na “Svecu” bio katanac, da bi lani djelimično bilo otvoreno ostrvo ali samo za posjetioce.

Ipak, iako je to bio predlog Vlade, peti od januara, od kada zakupac insistira da se postigne dogovor I izađe iz spora, iz Vlade je prije nekoliko dana stigao odgovor da ne prihvataju privremeno otvaranje grad-hotela.

Potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj je nedavno “Vijestima” kazao je da će predložiti Vladi da se raskine ugovor sa kompanijom “Adriatic Properties” ukoliko taj hotel ove sezone ne počne sa radom.

“Po ugovoru o zakupu, nešto najljepše što ima ova država je dato ‘Adriatiku’. Taj ugovor je na snazi, po njemu hoteli moraju biti otvoreni, ne postoji opcija da ne budu otvoreni, i mora da se plaća ta veoma simbolična renta”, rekao je on.

Poručio je da se nikome neće dozvoliti da dobije povlašćeni status i da “našu državu vidi kao mjesto gdje će moći da radi šta misli, odnosno što je možda nekad radio, a drugačije se postupalo po tome”.

“Nikakve dodatne zahtjeve mimo ugovora o zakupu nećemo ispunjavati, jer nemamo pravo na to, a mislim i da zahtjevi nisu realni, ono što smo mogli čuti od zakupca. I sve informacije da predlažemo nešto - ništa nismo predlagali kao država, samo smo saslušali drugu stranu”, rekao je Đeljošaj, prenose Vijesti.

Zakupac je voljan da otvori hotel i ove sezone, bez rješavanja pitanja arbitraže, uz stavljanje arbitraže u mirovanje ili bez uticaja na arbitražu, kako Vladi odgovara, ukoliko je Vlada saglasna da osigura bezbjednost i privatnost za goste hotela. To znači da režim korišćenja Kraljičine plaže bude kao do incidenta iz 2021. godine ili makar režim iz prošle godine kada je u sezoni, u vremenu od 8 do 20 čadova Kraljicina plaža bila samo za goste hotela, a van tog intervala otvorena za sve posjetioce”, rekli su “Vijestima” u “Adriatic Propertiesu”.

Kako pojašnjavaju, taj režim je inače ugovorom predviđen za sve četiri plaže, jer je predviđeno da su plaže hotelske i koriste se u skladu sa globalnim “Aman” standardima koji predviđaju privatnost na plažama..

Ukoliko ne bude postignut dogovor sa Vladom oko otvaranja grad hotela “Sveti Stefan” i Vile “Miločer”, tri plaže koje obuhvata ovaj kompleks neće biti uređene, prenose Vijesti.

Riječ je o Kraljičinoj plaži, Velikoj miločerskoj plaži (Kraljevoj plaži) i desnoj svetostefanskoj ili hotelskoj plaži. Jedino će biti uređen dio lijeve svetostefanske plaže, koji je data na tenderu.