Oko 16 miliona eura vrijedni su projekti koje bi finansirala lokalna uprava, a isto toliko novca očekuje se iz donacija

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Strateškim planom razvoja Opštine Žabljak do 2027. godine, koji je na javnoj raspravi, predviđa se realizacija projekata u vrijednosti od preko 200 miliona eura, od čega se više od polovine kao izvor finansiranja navodi privatni kapital.

Oko 16 miliona eura vrijedni su projekti koje bi finansirala lokalna uprava, a isto toliko novca očekuje se iz donacija. Projekti koji su navedeni u Strateškom planu, a za koje se kao izvor navodi država vrijedni su 57 miliona eura.

U dokumentu je ukupno prezentovano 105 projektnih ideja, a među finansijski zahtjevnijim je i rekonstrukcija postojeće žičare Savin kuk, vrijedna 20 miliona eura. Kao izvor finansiranja navedena je Vlada, a period sprovođenja projekta je tri godine.

“Projekat podrazumijeva rekonstrukciju i modernizaciju postojeće žičare na skijalištu Savin kuk u postojećim kapacitetima. Potrebno je izraditi strategiju daljeg razvoja i modernizacije postojećeg skijališta u skladu sa UNESCO preporukama. S obzirom na to da je postojeća žičara veoma stara i spora, jako često se dešavaju kvarovi, pa samim tim ni bezbjednost posjetilaca nije na zadovoljavajućem nivou i potrebno je što hitnije reagovati i ući u procedure rekonstrukcije. Žičara bi bila brža, sigurnija i modernija, ali u skladu sa postojećim brojem i kapacitetom turista, bez razvoja masovnog turizma”, navodi se u opisu projekta, pišu Vijesti.

Projektna ideja je i izgradnja klizališta na lokalitetu koji bi naknadno bio definisan.

Sto miliona eura koštalo bi aktiviranje privatizovanih hotela “Jezero”, “Planinka” i “Durmitor”.

“Privatizovani hoteli već duži niz godina blokiraju neispunjenjem ugovornih obaveza novih vlasnika za investicijama u pomenutim objektima, što blokira razvoj elitnog, kongresnog, sportsko-rekreativnog turizma na Žabljaku. Projekat aktiviranja ovih objekata, podrazumijeva komunikaciju sa vlasnicima i početak realizacije investicija na rekonstrukciji i adaptaciji objekata”, stoji u opisu.

Za izgradnja novih i rekonstrukciju postojećih saobraćajnica u užem gradskom jezgru planirano je da se u petogodišnjem period utroši 1,65 miliona eura, a u rekonstrukciju glavne gradske ulice od Autobuske stanice do Vatrogasnog doma koja podrazumijeva samo zamjenu asfalta biće uloženo dodatnih 1,2 miliona eura. Radove bi finansirala Opština Žabljak i Uprava javnih radova.

Izgradnja saobraćajnice od hotela “Durmitor” do Ravnog Žabljaka proglašena je za projekat od opšteg interesa i vrijedan je oko dva miliona eura. Kako se navodi u dokumentu, izgradnja ove saobraćajnice rasteretiće saobraćaj sa glavnih gradskih saobraćajnica i uspostaviće se bolja povezanost Gradskog stadiona, hotela “Durmitor”, i Crnog jezera.

Jedan od projekata je i izgradnja saobraćajnice od hotela “Jezero” do Ulice vojvode Mišića u vrijednosti od 400.000 eura, a u planu je i asfaltiranje puta Marina šuma - Radovan Luka u dužini od oko 15 kilometara čija je vrijednost 600.000 eura.

Oko 1,2 miliona eura planirano je za asfaltiranje seoskih puteva, a na uređenje gradskog trga kod Stare zgrade opštine Žabljak 600.000 eura. Planirana je i izgradnja trga na prostoru bivše kasarne, kao i rekonstrukcija saobraćajnice Usijek - Savin kuk, vrijedna pola miliona eura.

“Ovaj putni pravac predstavlja jednu od najfrekventnijih saobraćajnica tokom cijele godine, kako tokom ljetnje tako i tokom zimske turističke sezone i shodno stanju u kojem se nalazi jedan je od prioriteta kada je u pitanju modernizacija saobraćajne infrastrukture”, navodi se u Strateškom planu.

Projektna ideja je i izgradnja trotoara i biciklističke staze od Tržnice do Ravnog Žabljaka i do Prisoja vrijedna 150.000 eura, kao i izgradnja solarne mini energane u Njegovuđi vrijedne oko 8 miliona eura. Mini solarna elektrana snabdijevala bi dio javnih objekata strujom.

Jedna od projektnih ideja je i toplifikacija Žabljaka zasnovane na korišćenju obnovljivih izvora energije, što bi koštalo tri miliona eura.

U dokumentu je naveden i Projekat izgradnje sabirnih bazena za gradsko područje i prigradska naselja, s obzirom na to da je postojeći bazen nedovoljnog kapaciteta da, naročito u ljetnjem periodu, zadovolji potrebe za vodom. U ovaj projekat bilo bi uloženo 2,5 miliona eura. Oko 4,2 miliona planirano je za projekat rekonstrukcije vodovodnog sistema i rekonstrukciju vodovoda Zmijinno jezero - Centar vrijedan 5,2 miliona eura.

Oko 260.000 eura biće potrošeno za zamjenu azbestnih cijevi koji su u vodovodu. Milion eura planirano je za projekat uređenja divljih deponija, uređenje lokacija za odlaganje otpada, izgradnju natkrivenih nadstrešnica za postavljanje kontejnera i nabavku kontejnera za selektivno odlaganje otpada. Dva miliona eura za trajno rješenje reciklažnog dvorišta, a tri miliona za izgradnju dodatne kade za komunalni otpad, deponiju građevinskog otpada i pretovarnu stanicu, pišu Vijesti.

U Strateškom planu je i million vrijedan projekat izgradnje fekalne kanalizacije u prigradskim naseljima. Pola miliona eura vrijedan je projekat izgradnje zavičajnog muzeja Durmitor, a milion eura projekti izgradnje tematskih muzeja u ruralnim područjima.

“Projekat se tiče osnivanja i izgradnje nove institucije koja će se baviti očuvanjem i promocijom kulturne materijalne i nematerijalne baštine. Bogato kulturno nasljeđe Durmitorskog kraja koje se ogleda u narodnoj nošnji, tradicionalnoj arhitekturi, tradicionalnim plesom, muzici, legendama i istorijom nije prezentovano zainteresovanoj javnosti. Osnivanjem zavičajnog muzeja Durmitor, postavljanjem stalne etnografske zbirke napravio bi se početni korak u očuvanju i valorizaciji kulturnog nasljeđa”.

Dva miliona eura koštao bi i projekat rekonstrukcije tržnog centra koji je nefunkcionalan iako se nalazi u samom centru grada, a deset izgradnja tržnog centra.

Oko 4,2 miliona eura koštala bi realizacija izgradnje podzemne garaže na Žabljaku ispod Trga durmitorskih ratnika, a 1,2 miliona eura izgradnja garaže i parkinga ispred rampe prema Crnom jezeru.

“Kako je problem parkiranja na ulazu u Nacionalni park evidentan već godinama, to projekat podrazumijeva izgradnju parkinga za motorna vozila, autobusko stajalište i parking za bicikla, od mosta kod gradilišta hotela Durmitor do rampe. Na mjestu gdje se sada nalaze tri male garaže, ispod Upravne zgrade NP Durmitor, moguća je izgradnja garaže na tri nivoa sa mogućim kapacitetom oko 100 parking mjesta s obzirom na to da bi se objekat nalazio na zemljištu gdje je prisutan nagib”, navodi se u Strateškom planu razvoja Žabljaka.

Osim ovih planirana je i realizacija brojnih, finansijski manje vrijednih projekata čiji je cilj unapređenje i razvoj seoskog, sportskog i zdravstvenog turizma, izgradnja seoskih vodovoda, nabavka opreme, izrada planske dokumentacije, uređenje školskih objekata, poboljšane sportske infrastrukture i izgradnju dječjih igrališta, podsticaji za poljoprivredu i organsku proizvodnju, izgradnja azila za pse, trafo-stanica, podsticiji za ugradnju solarnih panela...

Od 46 projekata koji su bili planirani u Strateškom planu opštine Žabljak, za period 2017-2021. nije realizovano 10 projekata. Dio nerealizovanih projekata, u nadležnosti je državnih ili privatnih institucija i preduzeća.

“Što se tiče projekata iz nadležnosti lokalne uprave, značajan uticaj imala je situacija sa COVID-om, u kojem periodu su rađeni samo prioritetni poslovi. Imajući u vidu navedeno, a posebno uzimajući obzir posledice epidemije i ograničeno djelovanje tokom njenog trajanja, može se zaključiti da je realizacija Strateškog plana 2017-2021. godine, na zadovoljavajućem nivou. Za realizaciju projekata, uložena su novčana sredstva u ukupnom iznosu od 26,335,007 eura. Od toga iz državnog budžeta opredijeljeno je 5,060,853 eura, a iz opštinskog budžeta 2,560,390.50 eura, dok su ostali izvori učestvovali sa 18,713,763 eura”, navodi se u Strateškom planu razvoja Opštine Žabljak, pišu Vijesti.

Za vještačko jezero i spas sezone treba pet miliona eura

Jedan od finansijski vrednijih projekata je i uspostavljanje sistema za vještačko osnježavanje, kao i dovođenje u funkciju vještačkog jezera koje je napravljeno u tu svrhu i nabavka ostale prateće opreme za nesmetano funkcionisanje staza u toku zimske sezone.

“Kako posljednjih godina zimska turistička sezona zbog nedostatka sniježnog pokrivača, traje sve kraće, to bi sistem za vještačko osnježavanje bio od prioritetnog značaja za podizanje kvaliteta turističke ponude”, navodi se u opisu projekta, koji bi koštao pet miliona eura.