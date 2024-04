“Monteput” je tender raspisao 22. febrara ove godine, a svrha izrade dokumentacije za ovu 27 kilometara dugu dionici od auto-puta Bar-Boljare u Andrijevici preko granice sa Kosovom do Peći, jeste određivanje njenog optimalnog koridora.

“Monteput” je poništio 120 hiljada eura vrijedan tender za izradu idejnog rješenja za dionice auto-puta Andrijevica-Peć i Andrijevica-Čakor, nakon što su svi ponuđači isključeni iz postupka zbog nepravilno sačinjenih i nepotpunih izjava. To se navodi u odluci državnog preduzeća koja je dostupna na sajtu crnogorskih elektronskih javnih nabavki (CeJN).

“Naručilac je dužan da poništi postupak javne nabavke ako nije podnijeta nijedna ili nijedna ispravna ponuda ili su ponuđači isključeni iz postupka”, glasi član 140 stav 5, Zakona o javnim nabavkama.

Među odbijenim je i zajednička ponuda podgoričke firme “Decom Montenegro”, beogradskog “Louis Berger”, cetinjskog “SBCC” i podugovarača “Geostandard” iz Nikšića. Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke je utvrdila da nosilac ove ponude “Louis Berger”, nije ispunio uslov potrebnog stručnog i tehničkog iskustva na izvršavanju sličnih poslova, konkretno za ranije izrade idejnih rješenja za auto-puteve u minimalnoj dužini od deset kilometara. Ističe se da se reference koje je ta firma navela u izjavi, odnose na konsultantske usluge za pripremu detaljnog izvještaja o projektu za razvoj ekonomskih koridora, međukoridora i prevoznih ruta za poboljšanje efikasnosti kretanja tereta u Indiji. Dodaje se da ni “SBCC” nije pojasnio iskustvo inženjera Denisa Veliua za ovaj posao, pa je utvrđeno da ponuda nije pravilno sačinjena. Utvrđeno je da je isto učinio i nikšićki “Geostandard”, koji nije pojasnio iskustvo inženjera Rada Milićevića, kako prenose Vijesti.

Nije prihvaćena ni ponuda podgoričke firme “Via project”, koju su dostavili sa dva podugovarača iz istog grada, odnosno “Geoprojekt” i “CDS project”. Komisija je utvrdila da “Via project” nije dokazao stručno-tehničku sposobnost, jer nije precizirali projektovanu dužinu, vrijednost i period realizacije prethodnih poslova. Navodi se i da za inženjere Biljanu Ivanović i Radula Boškovića, nisu naveli stručno iskustvo. Slično je bilo za podugovarača “CDS project”, s tim da oni nisu pojasnili iskustvo Mladena Ulićevića dok je “Geoprojekt” isključen, jer nisu naveli koliki je procentualni dio vrijednosti posla kojim je trebalo da se bave.

Zajednička ponuda firmi “Građevinski institut Makedonija” i “Dio stranog drušva Građevinski institut Makedonija DID u Crnoj Gori” (DID), sa nikšićkim podugovaračem “Geotehnika”, takođe je odbijena. Komisija je pojasnila da je DID u ponudi naveo da nema iskustvo na sličnim projektima, ali i da su stručna lica Dejan Metikosh i Dragan Stamev koje su naveli, u stvari zaposleni i firmi “Građevinski institut Makedonija”. Navodi se da su isključeni jer su iz DID-a, tvrdili da imaju kadar za ovaj posao, ali da stručnjaci nisu zaposleni kod njih. Ističe se da je “Građevinski institut Makedonije” u ponudi naveo da nemaju potrebne licence za ovaj posao, niti stručne sposobnosti, pišu Vijesti.

Isključena je i ponuda kolašinske firme “Viamont”, koju su dostavili sa podugovaračem “Geotest engineering”. Komisija je utvrdila i da “Viamont” za inženjere Marijanu Sjekloću i Iliju Miljanića, nije naveo stručno iskustvo. Slično se desilo kod “Geotest engineeringa”, koji nije dostavio refernce za inženjera Veselina Blečića.

“Monteput” je sredinom aprila ponovo raspisao tender za izradu idejnih rješenja za dionicu brze saobraćajnice, koja treba da prelazi Bokokotorski zaliv i povezuje Herceg Novi i Budvu, a ovaj poziv će trajati do do 7. maja.

Ovaj tender je vrijedan 181 hiljadu eura, kao i prethodni koji je poništen početkom aprila, nakon što su ponuđači isključeni iz postupka zbog nepravilno sačinjenih ili nepotpunih izjava.

Ovo rješenje biće osnov za opredjeljenje položaja koridora u predlogu Prostornog plana Crne Gore, a saobraćajnica će ići od granice sa Hrvatskom preko zaleđa Herceg Novog i Bokokotorskog zaliva, do Budve.