Vladimir Ivanović, vršilac dužnosti direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), kazao je da ta kompanija u ovom trenutku ima pozitivan bilans od oko tri miliona, kad je u pitanju poslovanje u 2023. godini, prenose Vijesti.

"Kažem 'u ovom momentu' jer smo ove godine radili procjenu imovine u vlasništvu CEDIS-a, koja će biti značajno uvećana i taj faktor može uticati na ovaj rezultat", rekao je Ivanović u Bojama jutra na TV Vijesti.

Ističe da će vrijednost CEDIS-a biti uvećana za 25 do 30 odsto, "otprilike nekih 100 miliona".

Ivanović je pojasnio da se duplo negativno mišljenje Državne revizorske institucije (DRI) odnosi na dvije stavke.

"Prva je - 11 miliona eura je bila 2016. imovina koja je prenešena kao osnivački kapital od strane Elektroprivede CEDIS-u. Tu je problem da ne postoji porijeklo te imovine, radi se o našim trafostanicama, radi se o nečemu što mi održavamo, plaćamo svake godine uredno naše obaveze, izmirujemo troškove prema državi i nadležnim kompanijiama..."

Ukazuje da je od 2016. "to stanje tako" i da je "vrlo interesantno" da je DRI sad dao negativno mišljenje, a dosad je bilo uslovno.

Kaže da se druga stavka odnosi na stope odloženih poreza.

"Stavka je uvedena 2022. i oni smatraju da je to uvedeno tada više zbog kompanija koje su strane i koje će na našem tržištu egzistirati. Što se tog dijela tiče, to je u domenu nekih kalkulacija za, u perspektivi ako dođe do nekog otuđenja imovine naše firme ili dođe do gađenja forme, što je u domenu nemogućeg, ili 'što bi bilo kad bi bilo'", kaže Ivanović, pišu Vijesti.

Ukazuje i da je Poreska inspekcija četiri mjeseca ispitivala poslovanje CEDIS-a i da nije našla nijednu zamjerku.

"Naravno, očekujem i od SDT-a da ispita sve do kraja, dostavićemo sve što traže od nas", dodaje.

Ističe i da CEDIS nema dugovanja ni prema državi ni prema dobavljačima.

Ivanović navodi da je evidentirano oko 435.000 korisnika, a među njima je 80.000 korisnika koji su eventirani kao nelegalni potrošači.

"Uz njih imamo i kategoriju potrošača koji naprave objekat nelegalno i sami se priključe na mrežu neovlašćeno, njih je trenutno oko 6.300", ističe v.d. direktor CEDIS-a, prenose Vijesti.