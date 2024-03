Vasilije Jauković, regionalni bankar za korporativo i projektno finansiranje u sektoru nekretnina u Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD) govorio je na temu visokih kamatnih stopa.

Izvor: MONDO

“Investitori se moraju privikavati na period visočijih kamatnih stopa u narednom periodu i samim tim usklađivati poslovne planove i investicione prilike u novom ekonomskom ciklusu. Investicije i projekti koji su osmišljeni na zdravim osnovama i pretpostavkama će uvijek naći finansiranje. Finansijske strukture i uslovi u narednom periodu će biti konzervativniji. Na primjer kreditna izloženost u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine (LTV) kod stabilizovanih nekretnina su već konzervatviniji i kreću se u rangu od 50-60% u zavisnosti od tipa nekretnine, zakupaca, investitora, lokacije, itd., a mogu se očekivati i nešto veće stope amortizacije i kraći periodi otplate u odnosu na prethodni period”, kazao je Vasilije Jauković.

Na pitanje kakva su njegova predviđanja kada je u pitanju pad kamatnih stopa, Vasilije je odgovorio da je nezahvalno u ovom trenutku davati projekcije oko dinamike smanjenja kamatnih stopa čak i za one koji se bave makroekonomskim predviđanjima, ali po svim parametrima i prognozama, realno je očekivati niže kamatne stope u 2024.godini, po nekim procjenama od juna mjeseca. Ako pričamo o vremenskom okviru i nivou smanjenja referentne kamatne stope od strane Evropske centralne banke (ECB), očekivanja se mijenjaju često.

,,Ako gledamo posljednja očekivanja aktera na tržištu, za ovu godinu prognoze su da će doći do smanjanja referentne kamate ECB-a za nekih 1.00% do 1.10% (100-110 baznih poena). Uzimajući u obzir posljednje izjave zvaničnika ECB-a da neće žuriti sa popuštanjem restriktivne monetarne politike (nasuprot očekivanjima tržišta), ne bih se iznenadio da ciklus smanjenja kamatne stope otpočne i malko kasnije, kroz recimo dva ili tri smanjenja od 0.25% (ukupno 0.50%-0.75%), ali pod pretpostavkom da ne dođe do nekih većih ‘incidenata’ ili turbulencija na tržištu do tada," rekao je Jauković.

Vasilije je naglasio da se investitori moraju privikavati na period visočijih kamatnih stopa u narednom periodu i samim tim usklađivati poslovne planove i investicione prilike u novom ekonomskom ciklusu. Investicije i projekti koji su osmišljeni na zdravim osnovama i pretpostavkama će uvijek naći finansiranje, piše Bankar.me.

,,Finansijske strukture i uslovi u narednom periodu će biti konzervativniji. Na primjer kreditna izloženost u odnosu na procijenjenu vrijednost nekretnine (LTV) kod stabilizovanih nekretnina su već konzervatviniji i kreću se u rangu od 50-60% u zavisnosti od tipa nekretnine, zakupaca, investitora, lokacije, itd., a mogu se očekivati i nešto veće stope amortizacije i kraći periodi otplate u odnosu na prethodni period. Na primjer, prije dvije ili tri godine imali smo situaciju kada su se veći developeri u Evropi, sa nižim investicionim kreditim rejtingom (BBB), na tržištu kapitala zaduživali po efektivnoj nominalnoj stopi od oko 1.5% na period od 10 godina. Ako još uzmemo u obzir stopu inflacije u tom periodu, onda je realna stopa zaduženja bila negativna (oko -2.0%). U prevodu, developeri (zajmoprimci) su faktički zarađivali 2.0% za novac koji su pozajmili od finansijskih institucija ( tj. zajmodavca). Danas, ti isti developeri su primorani da se zadužuju po tri puta visočijoj stopi od recimo 4.5% ili više, na skoro duplo kraći vremenski period. To je drastična promjena uslova u kratkom vremenskom periodu", kaže Vasilije za portal Bankar.me.