Obustavljen je saobraćaj na putu Kolašin – Mateševo u mjestu Skrbuša, zbog odrona, kazali su iz AMSCG.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

“Auto-put nije u funkciji. Vozila se usmjeravaju kroz Platije”, navode iz AMSCG.

U većem dijelu zemlje saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima.

“Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode trenutnom stanju na putu i poštuju pravila saobraćaja.Na putevima na kojima su radovi u toku izmijenjen je režim vožnje”, navode iz AMSCG.

Na magistralnim putevima M-1 granični prelaz (GP) Debeli Brijeg – Herceg Novi – Kotor – Tivat – Budva – Bar – Ulcinj – GP Sukobin, M-2 Podgorica – Sotonići – Petrovac i M-10 Podgorica – Cetinje – Budva, od 17 do 22 sata, saobraćaj je zabranjen za teretna vozila čija najveća dozvoljena masa prelazi 7,5 tona.

Saobraćaj nije zabranjen vozilima sa prvenstvom prolaza, za održavanje puteva i PTT instalacija, za pomoć na putu, specijalnim vozilima za prevoz životinja, betona i asfaltne mase, hladnjačama koje prevoze lako kvarljivu robu i vozilima za prevoz opasnih materija, na dijelu puta od GP Debeli Brijeg do kružnog toka u Lipcima.

Saobraćaj je u prekidu za sve kategorije vozila na regionalnom putu Mojkovac – Djurdjevića Tara u mjestu Dobrilovina.

Zbog izvođenja radova u sklopu rekonstrukcije magistralnog puta M-5 Rožaje –Špiljani od 07.06.2023. do 30.06.2023.god saobraćaj se radnim danima obustavlja u terminima od 08.30. do 11.30 od 13.45. do 16.45. i od 20.30 do 00.30. časova.

Za dane vikenda počevši od 10.06.2023. god do 30.06.2023.god saobraćaj se obustavlja od 09.00 do 15.00 i od 20.30 do 00.30. casova.

Privremeno se za periodod 05.06.2023.god do 19.06.2023.god zbog izvodjenja asfalterskih radova u sklopu rekonstrukcije regionalnog puta R-3 dionica Pljevlja – Metaljka odobrava totalna obustava saobraćaja za sve vrste vozila u vremenskom intervalu od od 10.00. do 14.00.časova, danima kada vremenski uslovi ne dozvoljavaju izvodjenje radova neće dolaziti do obustave saobraćaja.

Odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni kao i povremene obustave saobracaja ne duze od 30 minuta zbog izvodjenja radova na sanaciji zidova na magistralnom putu M-5 Ribarevine –Dračenovac u mjestu Rožaje

Odobrava promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni ,zbog izvodjenja radova na rekonstrukciji regionalnog puta Mateševo – Kolašin.

Privremeno se za period od 02.05.2023.god pa do daljnjeg odobrava promjena rezima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni za sve vrste vozila ,zbog izvodjenja radova na izgradnji Bulevara Vilija Branta na mag.putu M-2 dionica Podgorica –Bioče (od ukrštanja sa Mosorskom ulicom do kružnog toka –skretanje za autoput).

Odobrava se promjena rezima saobracaja sa dvosmjernog na jednosmjerni zbog izvodjenja asfalterskih radova u okviru investicionog presvlacenja asfaltnog kolovoza na drzavnim putevima u sekciji Niksic na dionici mag.puta M-3 Šćepan Polje –Danilovgrad.

Odobrava se promjena rezima sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova u okviru rekonstrukcije mag puta Nikšić –Vilusi I faza dionica Nikšić –Kuside.

Promijenjen je režim saobraćaja od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta .

Na regionalnom putu R-10 Djurdjevića Tara-Mojkovac u mjestu Gojakovići odobrava se promjena režima saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu izvodjenja radova na sanaciji klizišta „Gojakovići“ u periodu od 15.06.2023.godine do 12.09.2023.godine.

Promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni ,kao i potpuna obustava saobraćaja u terminu od 10.00 do 14.00 časova svakog dana osim nedjelje u Budvi na dionici od Prijevora do Lastve Grbaljske zbog radova na regionalnom vodovodu.