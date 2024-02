Komunalna policija u Podgorici zatražiće promjenu odluke o radnom vremenu kako bi se u lokalima u Bokeškoj ulici uvelo jedinstveno radno vrijeme.

Izvor: PG biro

Radenović kao vršilac dužanosti načelnika Službe komunalne policije kazao je da lokali u ovom dijelu grada imaju različito vrijeme, piše Dan.

“U Bokeškoj ulici ima desetak lokala. Na nekoliko metara imamo recimo, četiri lokala od kojih jedan radi do ponoći, drugi do jedan sat, treći do dva časa, a treći do tri sata ujutru. Prvi lokal koji se zatvori, gosti idu u onaj ugostiteljski objekat koji duže radi i onda ispada da se samo tome vlasniku lokala pravi posao. I tako poslednjih 15 godina. Tražićemo da svi imaju jedinstveno radno vrijeme, da im se odredi da rade pa ili do ponoći, ili do jedan, ili do dva sata”, rekao je Radenović.

On dodaje da će tražiti i da se definiše rad ugostiteljskih objekata u gradu koji imaju dupla odobrenja za rad i rade kao kafe barovi, ali i kao noćni klubovi.

“Ne mogu lokali do 22 sata da rade kao kafe barovi, a onda kasnije da produže da rade kao noćni klubovi i rade do tri sata. Da bi mogao da bude noćni klub zna se da mora biti registrovan kako noćni klub, mora imati recimo, dupla vrata. Ili će biti kafe bar ili će biti noćni klub. Mora neko rješenje da se nađe”, kategoričan je Radenović, piše Dan.

Ukoliko se ne ispoštuje zakon, vlasnicima svih lokala uslijediće kazna za nepoštovanje odluke o radnom vremenu, koja iznosi 170 eura.