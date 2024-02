Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović podržao je zahtjev mještana pljevaljskog sela Đurđevića Tara da se dio trase 400 kilovoltnog dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja”, koja prolazi kroz to selo uradi polaganjem podzemnog kabla.

On je to saopštio na javnoj raspravi koja je prije nekoliko dana održana u Pljevljima o Nacrtu prostornog plana Crne Gore i Izvještaju o Strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu.

Mještani Đurđevića Tare ne dozvoljavaju Crnogorskom elektroprenosnom sistemu da nastavi izgradnju dalekovoda kroz to selo, jer smatraju da bi im bio onemogućen dalji život, ukoliko bi prošao planiranom trasom. Tražili su izmještanje trase ili prelazak podzemnim kablom, prenose Vijesti.

“Većina zahtjeva koje imate su prihvatljivi Ministarstvu, ali i meni kao nekome ko dolazi iz Pljevalja i ko je svjestan upravo te jedne i vizuelne ljepote tog kraja. Što se tiče nas, vjerujte da ćete imati punu podršku da upravo taj dalekovod prođe podzemno gdje god to bude bilo moguće, pa i ako to bude bilo malo skuplje”, rekao je Odović.

On je to rekao nakon što je jedan od mještana Veljko Ostojić pozvao ministra da se uključi u rješevanje tog problema.

Ministar energetike i rudarstva Saša Mujović nedavno je, prilikom posjete Pljevljima, kazao da nije jednostavno primijeniti postojeću trasu i da je podzemni prelaz ekonomski gotovo neisplativ i uticao bi dodatno na devastaciju životne sredine.

“Imao sam priliku da razgovaram sa ministrom Mujovićem, prilikom posjete našem selu, a kada sam predložio da dio trase kroz selo prođe podzemnim kablom, on je rekao da je to skupo. Pa je li ta investicija skupa, a životi mještana jeftini. Kako je mogao da prođe Lastvu Grbaljsku šest kilometara podzemno, a ne mogu Đurđevića Taru nekih dva do dva i po kilometra”, rekao je Ostojić, koji je i predsjednik Udruženja raftera, pišu Vijesti.

On je pozvao Odovića da ne dozvoli da se uništi Đurđevića Tara, jedno od najljpših pljevaljskih sela.

I Skupština opštine Pljevlja krajem prošle godine usvojila je zaključke kojim od Crnogorskog elektroprenosnog sistema traži da odmah obustavi izgradnju 400 kilovoltnog dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja” u dijelu trase koja prolazi kroz selo Đurđevića Tara.

Svi prisutni odbornici glasali su za zaključke, osim odbornika DPS-a Saše Ječmenice koji je prilikom glasanja bio uzdržan.

U jednom od zaključaka se traži i da Crnogorski elektroprenosni sistem, bez odlaganja, obustavi izgradnju tog dalekovoda i kroz druga naseljena mjesta na području opštine Pljevlja.

“Ukoliko su objekti dalekovoda već izgrađeni ili postavljeni u naseljenim mjestima na području opštine Pljevlja, Skupština će zahtijevati da se u najkraćem mogućem roku uklone ili demontiraju i izmjesti izvan naseljenih mjesta. Skupština opštine Pljevlja će preduzeti sve zakonom i Ustavom predviđene mjere u cilju zaštite ljudskih i imovinskih prava svojih građana od negativnog uticaja izgradnje ovog objekta”, navodi se u zaključcima.

Predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš, kao predlagač odluke, tada je kazao da nemaju ništa protiv izgradnje dalekovoda jer je on u interesu države, ali da je sporna trasa, javljaju Vijesti.

“Namjera države je da taj dalekovod ide preko centra sela. Mi zahtijevamo od Vlade, od Ministarstva, samo da se selo zaobiđe. Ovo nije interes dvije ili pet porodica, ovo je interes svih građana Pljevalja i tako treba da se ophodimo. Ispod dalekovoda nema života”, rekao je Vraneš.

Crnogorski elektroprenosni sistem sprovodi od 2015. godine na području opštine Pljevlja aktivnosti na izgradnji 400 kV dalekovoda “Lastva-Čevo-Pljevlja”, na potezu od granice sa opštinom Žabljak, na rijeci Tari, do elektroenergetskog postrojenja u neposrednoj blizini TE “Pljevlja”.

“Prema postojećoj trasi, ovaj dalekovod prolazi kroz više naseljenih mjesta na području opštine Pljevlja neposredno ugrožavajući sela Đurđevića Tara i Gornji Komini. Pored pomenutih, ugrožen je još jedan broj domaćinstava koja se nalaze u drugim naseljenim mjestima kroz koje prolazi trasa dalekovoda, kao i manastir Svetog Arhangela Mihaila u Đurđevića Tari koji potiče iz 13. vijeka. Pošto je Elaboratom o izgradnji ovog dalekovoda utvrđeno da je njegovom izgradnjom ugrožen ukupan biodiverzitet u prečniku od 400 metara, prolaskom ovog dalekovoda kroz pomenuta naseljena mjesta bio bi u potpunosti onemogućen život i u biološkom i u ekonomskom smislu oko 400 stanovnika. U selu Đurđevića Tara koje je jedno od najgušće naseljenih i ekonomski najrazvijenijih sela u opštini Pljevlja u potpunosti bi bio onemogućen život i privredna aktivnost. Treba istaći da se u selu Đurđevića Tara nalazi Most na Tari, jedna od najposjećenijih turističkih destinacija u regionu i da bi se izgradnja dalekovoda postojećom trasom odrazila katastrofalno na seoski turizam”, navodi se u Odluci koju je osvojio lokalni parlament.