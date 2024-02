Velika većina vozača se pita - koliko kilometara možete sigurno da vozite nakon što se upali lampica za gorivo?

Svi smo barem jednom vozili malo predugo nakon što se upali lampica koja označava rezervu, precjenjujući kilometražu koju možemo da pređemo raspoloživim gorivom i gurajući rezervoar do krajnjih granica. Bez obzira na to da li ste pokušavali da izbjegnete gužvu ili uštedite novac čekajući da dođete na mjesto gdje je benzin jeftiniji, to se često pretvori u period prepun panike u potrazi za najbližom benzinskom stanicom.