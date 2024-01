Novu godinu zakupci tezgi na podgoričkoj pijaci Gintaš počeli su sa novim problemima. Mnogi od njih strahuju da će više cijene zakupa biti pogubne za njihov posao i opstanak, kako su nam kazali, u hladnoj i neuslovnoj hali tržnog centra, javlja Radio Crne Gore.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

“Još uvijek nismo poskupili, trpimo. Uslovi su nula, niko se ne okreće na nas. Molimo šta god, molimo da na vrata naprave ovo, bije nas promaja. Oni su zaduženi samo da naplate ove lokale”, požalio se jedan od zakupaca.

“Da su se ova poskupljenja desila tamo kad počinje sezona, nekako bi se čovjek izborio sa tim. Skok cijene u ovim mjesecima je jedna velika stvar. Mislim da će se i oni sami zamisliti. Mnogi korisnici će tezge napustiti”, kazala je jedna od prodavačica na pijaci, javlja RTCG.

Nadležni ističu da se cijene zakupa nisu sumnjale praktično od otvaranja, ali ne preciziraju koliko su tačno porasle.

Preduzeće, tržnice i pijace upravlja sa pet pijacnih objekata, pojašnjava za radio Crne Gore PR menadžerka Biljana Jovović.

“Tezga ima jednu cijenu: kvadrat tezge, kvadrat poslovno, kvadrat ribarnice, komora, znači od toga zavisi. Onda objekat do objekta, nije i ta velika pijaca i recimo forum ili kamionska ili tako dalje. Zašto mi ne izlazimo sa tim procentom? Nije sporno, mi ga naravno pojedinačno možemo sve to izvući, imamo, ali kažem to je prilično veliki broj cijena da bismo mi sad rekli koji je procenat povećanja”, pojasnila je Jovović.

Poskupljenje je, prema riječima Jovović, u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima.

Troškovi održavanja i troškovi obezbeđivanja uslova za rad, tržnica i pijaca uslovili su i novi cjenovnik.

“Ugovori su zaključeni na šest mjeseci kako bi se uvedu vremenu napravila analiza stanja i zakonskih obaveza, koje se tiču načina davanja zakupa, prodajnih mjesta. Gotovo svi zakupci potpisali su ugovore za 2024. godinu. Broj odustajanja ili broj dolazaka novih zakupaca je u principu na nivou na koji smo inače navikli. Pijaca je živ organizam, uvijek neko odustane, uvijek neko dođe novi. Iako zakupci tvrde da cijene svojih proizvoda nisu povećavali, ipak je očigledno da su cijene voća, povrća i drugih proizvoda znatno povoljnije u marketima”, zaključila je Jovović, kako javlja RTCG.