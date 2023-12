Državna kompanija je lani imala profit od 4,9 miliona eura i prihod od oko 22 miliona prihoda

Menadžment Luke Bar očekuje za oko milion manji profit od prošle godine, dok su prihodi te kompanije za ovu godinu oko 15 miliona eura, pišu Vijesti.

To je kazao juče izvršni direktor ove državne firme Ilija Pješčić na konferenciji za novinare.

“Ove godine imali smo dosta troškova. Sanacija obale gdje nam je svaki mjesec odlazilo po 100 i nešto hiljada eura, a morali smo da uposlimo više zaposlenih”, kazao je Pješčić.

Razlog za bolje poslovanje Luke Bar prošle godine Pješčić objašnjava time što su imali slučaj dugog zadržavanja 80 hiljada tona boksita na njihovoj obali, što je uzrokovalo tome da moraju da naplate skladištenje po ugovoru koji su zaključili sa kompanijom koja je taj teret i donijela u Luku Bar.

Pješčić je kazao da su ove godine morali da uposle skoro duplo više radnika zbog toga što je u jednom trenutku tokom sezone 120 ljudi bilo na bolovanju, što je izazvalo dodatne troškove. Taj broj radnika na bolovanju iznosio je 25 odsto ukupnih zaposlenih.

Odgovarajući na pitanja “Vijesti” kazao je da su zaposlili skoro dvaput više radnika. Od inicijalnih 25 lučko-transportnih radnika i oko 50 rukovaoca mehanizacijom došli su do broja od 50 lučko-transportnih radnika i 90 rukovaoca.

“To su ljudi koji su zaposleni preko agencije i nemaju mogućnost za stalno. Sistematizacijom koju je naknadno uradio Odbor direktora nije predviđeno da ti ljudi trajno ostanu u sistemu, osim ako se kroz ocjenjivanje u narednom periodu ne pokažu kao neko ko je zavrijedio da tu bude”, kazao je Pješčić.

Ove godine izvršena je digitalizacija sve dokumentacije u Luci Bar među kojom su i diplome zaposlenih. Kako je saopštio predsjednik borda direktora Dejan Pekić, oni su krenuli u proces provjere svih diploma stručnog i srednjeg obrazovanja.

Pekić je kazao da su počeli provjeru diploma jer je postojala i sumnja da postoje lažne diplome u firmi, ali i preventivno zbog integriteta kompanije, pišu Vijesti.

U menadžmentu barske kompanije smatraju da je većina problema u poslovanju u 2023. godini, kao i inače, uzrokovana podijeljenošću obale kompletne luke.

“Mora se desiti objedinjavanje luke ako hoćemo da sačuvamo logistički pravac preko Crne Gore i ako hoćemo da sačuvamo kompletnu luku”, istakao je Pješčić.

On je istakao da Luka Bar ima samo dva skladišta od 12 na području čitave luke i ta dva skladišta plaćaju oko milion eura godišnje iako je to nekada bilo u vlasništvu te kompanije. Krenuli su i izgradnju novih za koje su podigli kredit, a ta skladišta će podići zatvorene kapacitete skladištenja Luke Bar za skoro 90 odsto.

“Nama je taj prostor potreban jer gubimo posao kada kontingenti odbiju skadištenje na otvorenom. Očekujem do kraja drugog kvartala da ćemo imati novih 8700 kvadrata zatvorenog skladišta, što im sada stvara troškove”, poručio je Pješčić.

On je kazao i da su povećali cijene komitentima i da u 2024. očekuju do dva miliona veće prihode, kao i dva do tri i po miliona tona pretovara, prenose Vijesti.