Univerzal kapital banka (UCB) je, kao prva crnogorska banka koja je uspostavila direktan platni promet sa bankama iz Srbije i BiH, utvrdila tarifnik tih usluga.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Banka obračunava i naplaćuje unaprijed (prilikom izvršavanja posla ili transakcije) naknade za usluge po poslovima međunarodnog platnog prometa sa bankama iz Srbije i BiH, članicama međunarodnog kliring sistema, od pravnih subjekata i fizičkih lica, rezidenata i nerezidenata, po utvrđenim tarifnim stavovima i vrstama posla rekli su Pobjedi iz UCB.

Za priliv od banaka iz Srbije i BiH koje su članice međunarodnog kliring sistema u korist transakcionog računa za međunarodne platne transakcije sa opcijom troškova SHA naknada je 0,10 odsto (minimum 2,50 eura).

Što se tiče plaćanja prema bankama Srbije i BiH koje su članice međunarodnog kliring sistema za iznose do 500 eura, naknada je tri eura, za iznose od 500 do 1.000 eura je pet eura, za iznose od 1.000 do 5.000 naknada je 10 eura, za iznose od 5.000 do 20.000 je 0,20 odsto (minimum 10 eura) 0,20 odsto (minimum 10 eura), za iznose od 20.000 do 100.000 je 0,15 odsto (minimum 30 eura), dok je ino plaćanje za iznose preko 100.000, naknada 0,10 odsto (minimum 100 eura).