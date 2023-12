Cijena polovnih automobila u nekim zemljama u Evropi je u padu posljednjih nekoliko mjeseci.

Izvor: Youtube/screenshot/CNBC

Cijena polovnih automobila u nekim evropskim zemljama posljednjih mjeseci je padu. Struka ističe da su cijene polovnjaka kod nas i dalje visoke, a prosječan automobil košta oko 10.000 eura.

Rezultati pokazuju da na tržištu polovnih automobila imamo blagi pad prodaje. Konkretno, u prvih 10 mjeseci 2023. godine prodato je za 4 odsto manje polovnih automobila u odnosu na isti period prošle godine.

Petar Veličković, menadžer za odnose sa javnošću portala "Polovni automobili", napominje da se to odnosi na polovna vozila iz uvoza koja su prvi put registrovana u našoj zemlji. Prema njegovim riječima, razlog za lošije prodajne rezultate treba tražiti u aktuelnoj geopolitičkoj situaciji, ratnim sukobima, skoku inflacije, što kupcima stvara neizvjesnost i nesigurnost.

"Naravno, važan faktor sigurno jesu i cijene polovnih vozila, koje su i dalje visoke. Primjera radi, prosječna cijena svih putničkih automobila starosti do 20 godina oglašenih na našem sajtu u januaru ove godine iznosila je 9.347 eura. Već u septembru ta prosječna cijena dostigla je 10.268 eura. Poređenja radi, u septembru prošle godine prosječna cijena takvih polovnjaka iznosila je 8.453 eura. Ovi podaci ne iznenađuju, jer su posljednjih mjeseci i poskupjeli troškovi prilikom uvoza polovnih vozila", kaže Veličković.

Iako su velika očekivanja potencijalnih kupaca da bi cijene polovnjaka uskoro mogle da padnu, struka nema optimistične prognoze. Mada su cijene u nekim državama iz kojih uvozimo polovne automobile oborile cijene, kao na primjer Njemačka, postoje i drugi faktori koji formiraju krajnju cijenu kod nas.

"U ovom momentu teško je praviti bilo kakve dugoročne prognoze kretanja cijena u narednom periodu, između ostalog i zbog najavljenih promjena na domaćem tržištu. Tu prije svega mislimo na potencijalnu zabranu uvoza polovnih vozila standarda Euro 3 i Euro 4 od 1. januara, 2024. godine, ali i subvenciju od 2.100 eura za kupovinu korišćenih putničkih vozila Euro 6 norme, uz reciklažu starih automobila sa dizel motorima. Za sada nema zvaničnih informacija da li će ove promjene zaista zaživjeti od Nove godine, što zasigurno otežava posao uvoznicima u smislu pripreme lagera, ali i kupcima zainteresovanim za subvencije", dodaje Veličković.

Izmjena Zakona o bezbjednosti saobraćaja (ZBS) koja važe od polovine septembra ove godine donijela je velike promjene za vozače a veliku pažnju privukla je mogućnost uvoza polovnjaka iz Amerike. Veličković ističe da se ta odredba kod nas još ne primenjuje, jer nije usvojen poseban pravilnik koji detaljno definiše ovu oblast i da su to sve faktori koji imaju uticaj na kompletno tržište polovnih automobila.

Najtraženiji modeli stari preko 10 godina

Polovnih automobila prema trenutnoj ponudi ima za svačiji džep. Od onih koji se mogu kupiti za par stotina eura, do nekoliko hiljada. Iako iskusni vozači znaju da osim pristupačne cijene, automobil mora da bude u dobrom stanju i siguran pa samim tim i novije proizvodnje, ipak izgleda da se taj trend kod nas ne mijenja.

"Kad je riječ o najtraženijim modelima, tu nema velikih promjena. Kupci se pretežno opredeljuju za automobile proizvedene između 2007. i 2011. godine i oni čine preko 40% ukupnog tržišta", kaže Veličković.

Podaci pokazuju da je u prvih 9 mjeseci ove godine uvezeno oko 90.000 polovnih automobila, a najviše je onih koji zadovoljavaju euro 3 i 4 izduvne norme. Oko 80 odsto uvezenih polovnih automobila starije je od 10 godina, a polovni automobili čine čak 83 odsto vozila koje se voze u Srbiji.

Za pеriod od januara do avgusta ovе godinе prosjеčna cijеna polovnjaka starih do pеt godina bila jе 30.597 еura, oni stari od šеst do 10 godina - 14.898 еura, vozila stara od 11 do 15 godina u prosjеku su koštala 6.794 еura, od 16 do 20 godina - 3.570 еura. U prvoj polovini godinе kupci su sе najradijе odlučivali za vozila “folksvafgеn” (“golf”, “pasat” i “polo”), a potom slijеdе “fijat punto”, “audi a4”, “opеl” (“korsa” i “astra”), “rеno klio”, “škoda oktavia”...