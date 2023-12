"Obavještavamo naše korisnike i klijente da će nove cijene univerzalnih poštanskih usluga biti u primjeni od 1. januara 2024. godine, navodi se u saopštenju.

Izvor: MONDO/Miloš Miranović

Saopštenje prenosimo u cjelosti:

Univerzalna poštanska usluga obuhvata prijem, prenos i uručenje u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju pismonosnih pošiljaka mase do 2 kg, paketa mase do 10kg, sekograma do 7 kg (bez naplate), registrovanih (preporučenih i vrijednosnih) poštanskih pošiljaka, sudskih pisama i pisama u upravnom postupku i uručenje paketa do 20 kg u međunarodnom saobraćaju.

S obzirom na to da je riječ o usluzi od javnog interesa koja se obavlja pod jednakim uslovima i po pristupačnoj cijeni za sve korisnike u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju, Pošta Crne Gore je imala obavezu da i novim cjenovnikom obezbijedi pristupačnost cijena za sve građane. Ova zakonska obaveza je ispunjena, te je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost 22. novembra 2023. godine dala saglasnost na novi Cjenovnik.

Povećanje cijena u odnosu na cijene utvrđene 2012. godine iznosi od 0,20 € do 2,20 € u unutrašnjem poštanskom saobraćaju i od 0,20 € do 12,25 € u međunarodnom poštanskom saobraćaju, u zavisnosti od vrste usluge. S druge strane, u slučajevima gdje je ovo proračun dozvolio, došlo je i do smanjenja cijena pojedinih usluga univerzalnog servisa u odnosu na cijene iz 2012. godine. Novi cjenovnik moguće je pronaći na portalu Pošte Crne Gore, na linku

https://www.postacg.me/wp-content/uploads/post_glasnik-180.pdf .

Korekcija cjenovnika univerzalnih usluga bila je nužnost s obzirom na činjenicu da ovaj cjenovnik nije mijenjan od 2012. godine. Rast cijena roba i usluga koje ulaze u cijenu poštanske usluge, posebno posljednjih godina, rezultirao je finansijskim gubicima kada je riječ o ovom segmentu usluga. Ilustracije radi, ističemo da je gubitak na osnovu pružanja univerzalnog servisa za 2021. godinu iznosio 978.560,68€, a za 2022. godinu 2.077.018,99€. Dakle, jedinična cijena univerzalne usluge bila je daleko ispod nivoa troškovne cijene.

Smatramo potrebnim naglasiti da, i pored neophodnog povećanja, a s obzirom na nekomercijalni pristup u formiranju cijena, ostaje dio neopravdanog finansijskog opterećenja za Poštu Crne Gore koje prouzrokuje održavanje, za naše prilike, ogromne poštanske mreže sa propisanom gustinom pristupnih tačaka na cijeloj teritoriji Crne Gore, održavanje voznog parka i prenosa za takvu mrežu, poštovanje standarda kvaliteta, upošljavanje dovoljnog broja zaposlenih koji opslužuju ove pristupne tačke i slično.

Podsjetimo, Pošta Crne Gore pruža i komercijalne poštanske usluge (sve ostale usluge na poštanskom tržištu koje ne pripadaju univerzalnoj usluzi). Cjenovnik komercijalnih usluga Pošta Crne Gore izmijenila je u aprilu 2023. godine.