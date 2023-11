Poslanci su u skupštinskom plenumu izglasali rebalans ovogodišnjeg budžeta sa odlukom o zaduženju, sat iza ponoći.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predlogom rebalansa ovogodišnjeg budžeta, prihodi su planirani na 2,4 milijarde eura i veći su u odnosnu na budžet za 275 miliona. Ukupni rashodi su u odnosu na važeći budžet veći za 125 miliona eura i iznose 2.6 milijardi, dok je deficit projektovan na 216 miliona i niži je za 125 miliona u odnosu na ovogodišnji budžet.

Ministar finansija Novica Vuković kazao je da povodom diskusija želi da ostane "nesvrstan" i da govori u ime ministarstva. Vuković je kazao da su na kraju oktobra imali 146 miliona eura od čega je 100 miliona iz kredita Dojče banke. On je kazao da je ranije ministarstvo finansija novac od te banke oročilo od čega imaju prihod.

"Posmatrajući realna očekivanja do kraja godine projektuje se deficit potrošnje u novembru i decembru zbog čega je potrebno zaduženje od 150 do 200 miliona. To će biti dovoljno da se izmire sve obaveze države uz stvaranje fiskalne rezerve od 100 miliona za 2024.“, kazao je Vuković, kako prenose Vijesti.

"Srušena propaganda Spajića i Krvavca"

"Da nije bilo parametara 43. Vlade Milojko Spajić ne bi mogao da nađe novac za zaduženje. To što je neko namjerio da se zaduži milijardu eura da bi servisirao program koji niko nije vidio, govori o netransparentnosti“, kazao je iz opozicionih klupa GP URE i bivši premijer Dritan Abazović.

On je najavio i da jedva čeka predstavljanje budžeta jer će kako tvdi, to pokazati da je Evropa sad prevarila međunarodne partnere te da nisu najavili reformske mjere ili ih nemaju.

"Jesmo li bankrotirali? Vi (Novica Vuković) ste srušili propagandu Evrope sad 2 i deklasirali činjenicama ono što su Milojko Spajić i Branko Krvavac pričali. Ljudi su najavili bankrot a vi ste došli i rekli „jeste li sigurni u to što pričate?“, kazao je Abazović i dodao da jedva čeka premijerski sat ovim povodom.

On je dodao da je tehnički rebalans pripremljen u maju te da je u potpunosti prepisan od 43. Vlade, da stanje u javnim finansijama nije perfektno ali da nikad nije bilo bolje. Naglasio je da je Crna Gora prema prognozama privrednog rasta za ovu godinu, na samom vrhu liste i uputio apel novoj Vladi da taj položaj zadrži. Abazović je kazao da je Crna Gora došla od tačke kako su iz PES-a prethodno govorili, sa ivice bankrota do, kako tvrdi vjerovatnog budžetskog suficita na kraju ove godine.

Iz Demokratske partije socijalista su kazali da je Vuković objelodanio pravo stanje finansija i da stanje nije bajno, rekordno i istorijsko. Nikola Milović iz ovog kluba, kazao je da budžet nije bio razvojni već je bio potrošački te da dio njegove alokativne funkcije nije došao do izražaja.

Dodao je da rebalans neće biti dobra niti solidna osnova za planiranje budžeta za narednu godinu te da su ogromne prihode pratili i ogromni rashodi, posebno na plate javne uprave. Istakao je da Crna Gora uprkos rekordima mora zadužiti između 150 i 200 miliona eura, da bi isplatila plate i penzije i da će DPS glasati protiv rebalansa i zaduženja.

Njegov partijski kolega Nikola Rakočević ponovio je da neće dati podršku te da će Vukoviću biti teško da predloži razvojni budžet, s obzirom kako stvari stoje. On je kazao da smatra da je Abazovićeva ekonomska logika bila pogrešna te da razvoj ekonomije nije išao pravim putem. Istakao je da se Vlada nije pokazala ni u borbi sa visokom inflacijom, ni u smanjivanju velike javne uprave.

"Ukoliko Skupština odluči da se zaduži i isplati plate, penzije, to znači samo jedno. Da je prijetio bankrot Crnoj Gori“, kazao je Rakočević.

Iz Socijaldemokrata su kazali da BDP ne znači direktno da građani žive bolje te da je crnogorski budžet potrošački. Kako je kazao, potrošački je jer je kapitalni budžet razvojni, a on u Crnoj Gori 374 projekta ali da više od 200 nije ni započeto. On je naglasio da se ne jača supstanca ekonomije te da se iz socijalnog budžeta najmanje izdvaja za one kojima je to najpotrebnije, i to manje od pet odsto..

Damir Gutić iz Bošnjačke stranke kazao je da se jednokratni rekordni prihodi ne mogu očekivati konstantno i traže da se iznos za kapitalne projekte za budžet nza 2024 uveća za makar deset odsto. Pozvali su na oprez i odgovornost pri zaduženju i kazali da ga neće podržati.

"Abazovićeva Vlada nije imala velike reforme"

Iz Pokreta Evropa sad saopštili su da se je budžet korigovan i isti koji kao onaj koji je usvojen u decembru prošle godine. Dražen Petrić iz te vladajuće partije kazao je da novca nedostaje upravo za plate, penzije, socijalna davanja, pišu Vijesti.

Dodao je da su prihodi tokom godine uvećani između ostalih, zbog dolaska stranih državljana i njihovog trošenja, hedžing aranžmana, donacija Evropske unije, prihoda od ekonomskog državljanstva i smanjenja sive ekonomije. Prokomentarisao je i Abazovićeve objave o rekordnim prihodima i kazao da je njegova Vlada nije imala velike ekonomske reforme ali i da u narednom periodu dolaze na naplatu veliki dugovi. On je kazao i da je kapitalni budžet CG realizovan na 60 odsto te da smatra da se moglo mnogo više.

Dejan Đurović iz Nove srpske demokratije kazao je da je rebalans donijet sa zakašnjenjem, da je bio spreman u maju i da su izbori uticali na njegovo tadašnje neusvajanje. Dodao je i da je rebalans bio potreban radi evidencije pomoći EU, viška prihoda budžeta... On je Vukovića pitao da li je imao kontakt sa ministrom finansija Srbije povodom rješavanja problema Instituta Igalo i da li je neophodno potpisivanje sporazuma radi transakcija novca nakon rebalansa. Pitao je i da li je ovo posljednje zaduženje do kraja godine, koliko su novca planirali za fiskalnu rezervu za 2024.i do koje tačke se stiglo sa izradom Nacrta Budžeta za narednu godinu i kada će biti dostavljen Skupštini.

"Finansijska situacija nije ružičasta kako predstavljaju sa desne strane ali ni katastrofalna kako predstavljaju sa lijeve“, naglasio je on.

Iz poslaničkog kluba Demokrata su najavili svoju podršku ali kazali da je moglo bolje, da je propuštena prilika da se racionalnije troši državni novac te da je izvor budžetskih prihoda, u borbi sa korupcijom i organizovanim kriminalom.

Iz Demokratske narodne partije su kazali da će podržati rebalans i zaduživanje ali će insistirati da se svaka slična odluka sprovodi pred Skupštinom. Oni su istakli da bi potreba za zaduženjem bila manja da se oduzimala neleganlno stečena imovina i kapital.

Podrška rebalansu i zaduženju stigla je od Socijalističke narodne partije pri čemu je poslanik Bogdan Božović kazao da stanje u budžetu nije tako loše, javljaju Vijesti.