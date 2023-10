Opšina traži izuzeće vijeća od troje arbitara zbog naklonosti firmi WTE iz Esena.

Izvor: MONDO

Međunarodni arbitražni tribunal sa sjedištem u Frankfurtu donio odluku kojom je prihvatio zahtjev kompanije WTE iz Esena (SR Njemačka), kojom je obavezao Opštinu Budva da na ime garancije za gradnju postrojenja za tretman otpadnih voda u Bečićima isplati 40 miliona eura. Iz Opštine tvrde da nastavljaju pravnu borbu te ponavljaju da je riječ falsifikovanoj garanciji iz 2010.

"Vijesti" su ranije objavile da na garanciji stoji faksimil nekadašnjeg gradonačelnika Budve, sada pokojnog Rajka Kuljače koji je ustvrdio da je on nije potpisao.

“Odluka je pravnom timu opštine dostavljena 10.10.2023. godine u kasnim večernjim satima, a dužni smo napomenuti da je donijeta posle višekratnog i višemjesečnog odlaganja, suprotno praksi međunarodne arbitraže. Pravni tim je u prethodnih nekoliko dana analizirao i uspio da sagleda odluku i pripremi set odgovora na ovaj pokušaj ozakonjenja korupcije bez presedana. Dakle, sporna odluka je donijeta od strane tri osobe koje su očigledno pristrasno postupale u korist WTE - a u vezi sa tim napominjemo da od juna mjeseca 2022. godine traje postupak po zahtjevu opštine pred njemačkim redovnim sudom u smislu izuzeća sva tri člana arbitražnog tribunala zbog očigledne pristranosti u korist WTE. Taj postupak za izuzeće još uvijek traje. Ispostavlja se da smo bili u pravu kada smo pokrenuli navedeni postupak za izuzeće arbitara koji su donijeli spornu presudu u vezi falsifikovane garancije”, piše u saopštenju Opštine, prenose Vijesti.

Dodaje se da je "tribunal u potpunosti zanemario koruptivnu prirodu čitavog „aranžmana“ sa WTE, o čemu svjedoče i brojne pravosnažne krivične presude izrečene pred Višim sudom u Podgorici".

"Takođe, zanemarena je činjenica da se u slučaju sporne garancije radi o notornom falsifikatu (o čemu postoji nesporan i neosporen nalaz vještaka grafologa), a o čemu je SDT još 2020 odnosno 2021. godine detaljno informisan u formi krivične prijave i više dopuna, a dodajmo da o tom falsifikatu postoji komunikacija tužilaštava više država”, navode iz Opštine

Međutim, kako dodaju, radi interesa javnosti i prije svega građana dužni smo da naglasimo da protiv ove i ovakve odluke postoje pravna sredstva i to pred sudskim instancama u SR Njemačkoj, kao i pred sudovima u Crnoj Gori.

“O svim koracima, aktivnostima, i to procesnim i materijalnim, opština je ažurno i blagovremeno obavještavala Specijalno državno tužilaštvo, koje je takođe obaviješteno i o spornoj odluci arbitraže. Nadamo se da će SDT nakon navedene sporne odluke u konačnom privesti na saslušanje sve osobe za koje postoji osnovana sumnja da su ovu falsifikovanu “garanciju“ predale predstavnicima kompanije WTE. Dodajmo ono što je opšte poznato – odnosno da sporna garancija nikada nije bila predmet razmatranja Skupštine opštine Budva – a što je obavezno po zakonu – već predstavlja privatni aranžman osoba koje se slobodno kreću bez posljedica sa jedne i predstavnika WTE sa druge strane. Zbog prirode postupka više od navedenog ne možemo saopštiti u ovom trenutku, ali želimo da istaknemo da će se ovo pitanje raspravljati na tri adrese i to pred redovnim državnim sudom u Njemačkoj, sudovima Crne Gore, ali i pred SDT-om, imajući u vidu sve materijale koji su do sada tom tužilaštvu do sada dostavljeni”, zaključuje se u saopštenju.

Isplata garancije dovela bi Budvu u finansijski kolaps, jer 40 miliona eura je koliko i godišnji budžet metropole turizma, pišu Vijesti.