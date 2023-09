Cijena električne energije je niska i Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) će analizirati stanje i razmatrati povećanje cijene struje, ali se ono neće desiti do kraja ove godine, rekao je u Bojama jutra predsjednik Odbora direktora EPCG Milutin Đukanović.

Izvor: YouTube/Print Screen

Đukanović je kazao da su zadržavanjem trenutnih cijena struje, dok su sve ostale cijene rasle, građanima i firmama uštedjeli više od milijardu eura u prethodnom periodu.

"Do kraja godine razmotrićemo situaciju. Električna energija je roba koja ima značajnu vrijednost i na svjetskom tržištu i na berzama i mislim da je interes Crne Gore da ne obezvrijedimo značajan resurs", rekao je Đukanović.

Dodao je da to može biti porast koji neće značajno uticati na građane.

"Bilans ne pokazuje koliko je CEDIS dobro radio"

On kaže da za to postoje zahtjevi CEDIS-a, kćerke firme, koja je, tvrdi Đukanović, u ovom periodu učinila ogromne napore.

"Najviše se ta energetska kriza lomila na CEDIS-u. On je postigao izvanredne rezultate iako, ako se gledaju klasični bilansi, to ne izgleda tako. Ali gledajući sve ostalo, od smanjenja gubitaka do spremnosti mreže i svega je uradila velike napore", prenose "Vijesti".

Predsjednik Odbora direktora rekao je i da EPCG ima suficite u svom energetskom bilansu tokom prvih šest mjeseci, što se odrazilo na poslovni rezultat.

"Sada dolaze ta tri čuvena mjeseca jul, avgust i septembar kada HE Perućica vrlo malo radi, rade se i remonti... U ova tri mjeseca imamo određene deficite, ništa dramatično".

Đukanovič je saopštio da je poslovni rezultat na 31. avgust iznosio 75 miliona eura, dok je na isti datum prošle godine iznosio minus 58 miliona.

"Ove godine je hidrološka situacija normalna i mi ćemo u septembru imati možda plus od 70 miliona. Ovu poslovnu godinu, naravno ako ne dođe do nekih havarijskih problema, treba da završimo sa dobiti od preko 100 miliona eura. I to su najbolji poslovni rezultati otkad postoji EPCG", poručio je Đukanović.

Dati ugovore na neodređeno ta 300 montera Solar gradnje

Đukanović je naveo da i Solar gradnja odlično radi, iako je prošlu godinu završila u minusu.

Poručuje da je bitno sačuvati montere koje su prethodno obučili.

Zaposleni monteri Solar gradnje, rekao je Đukanović, imaju platu između 800 i 1.000 eura.

"Moramo da se borimo da ih sačuvamo. U EPCG je trenutno debata da trista montera u dobije ugovore na neodređeno. Ja sam za to, te ljude moramo da čuvamo. Tačno, ima prekida u radu, kad je loše vrijeme ne mogu da montiraju", objasnio je on i dodao da ne mogu da ih pošalju kući 10 dana, pa ih opet zaposle.

Istakao je da su na 3.000 krovova instalirali panele, a da kada su krenuli objekti nisu imali sređenu papirologiju.

"U Crnoj Gori je došlo do toga da je nemoguće izgraditi nešto a da se ispoštuju svi zakoni. Zato što su zakoni kontradiktorni, zato što smo imali vlast DPS-a koja nije imala viziju razvoja. Pa jedan zakon prepiše iz Mađarske, drugi iz Hrvatske... Problem je što nisu znali šta hoće", zaključio je Đukanović, javljaju "Vijesti".