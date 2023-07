"Funkcioner ima pravo na naknadu troškova za pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju", piše u zakonu.

Bivšim poslanicima Skupštine Predragu Bulatoviću i Miodragu Lekiću će zbog odlaska u penziju biti isplaćene otpremnine u iznosu od po 1.520 eura.

Kako “Vijesti” nezvanično saznaju iz parlamenta, oni su zahtjev za otpremnine podnijeli dan pred odlazak u penziju.

"Vijestima" je iz Skupštine naknadno zvanično rečeno da je Administrativni odbor 27. jula Birou finansijskih poslova dostavio rješenja o otpremnini za dva poslanika.

"Iznos otpremnine u visini od 17 obračunskih vrijednosti je 1.530,6 eura bruto, odnosno neto 1.525,5, porez 4,5 i prirez porezu 0,6 eura. Otpremnine će biti isplaćene sljedeće sedmice", navodi se u odgovoru Skupštine.

Lekić i Bulatović pravo na otpremninu zbog odlaska u penziju imaju po članu 11 Zakona o zaradama i drugim primanjima poslanika i funkcionera.

Kako je "Vijestima" dodatno pojasnio Bulatović, zbog odlaska u penziju nema pravo na standardne dvanaestomjesečne poslaničke naknade.

"Po zakonu imam pravo da odlaskom u penziju dobijem otpremninu, kao i svaki zaposleni u državnim organima. Ona iznosi 1.530 eura", kazao je on, javljaju Vijesti.

Bulatović je poslanik od 1992. godine. Prema sajtu Agencije za sprečavanje korupcije njegova poslanička plata prošle godine je bila 2.058 eura. U prošlom sazivu parlamenta bio je član Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu, Odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu, Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje (POSP) i Radne grupe za izradu Nacrta zakona o Skupštini Crne Gore.

Političku karijeru otpočeo je krajem osamdesetih godina prošlog vijeka. Bio je, između ostalog, šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista (1992-1997), predsjednik Socijalističke narodne partije (SNP), kao i poslanik u parlamentu Savezne Republike Jugoslavije (2001-2003).

Lekić je lider Demosa i bivši diplomata, a njegova poslanička plata je prošle godine iznosila 2.030 eura.

On je bio ministar inostranih poslova Crne Gore od 1992. do 1995. godine. Bio je ambasador SFRJ, SRJ i SCG, a zatim i univerzitetski profesor u Italiji. Poslanik je bio od 2012. do prekjuče konstituisanog novog saziva Skupštine. U prethodnom sazivu bio je predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike. Početkom godine bio je i mandatar za sastav vlade, ali nije uspio da je oformi. Prije deset godina bio je i predsjednički kandidat, ali je poražen od DPS-ovog Filipa Vujanovića.

Prije Demosa, Lekić je od 2012. do 2015. godine bio lider doskorašnjeg Demokratskog fronta (DF).