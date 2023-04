Inspekcijski nadzor trajekta “Vasilije”, koji je dio flote Javnog preduzeća za upravljanje Morskim dobrom na trajektnoj liniji Kamenare - Lepetani, pokazao je više nedostataka u vezi sa sigurnošću plovidbe za koje je naloženo da se otklone u roku od 10 dana.

”Vijesti” su zapisnik o inspekcijskom nadzoru dobile po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od Ministarstva kapitalnih investicija - Direkcije za inspekcijski nadzor u pomorskom i unutrašnjem saobraćaju.

Inspekcijski nadzor trajekta je urađen 9. marta, a dan kasnije Morsko dobro preuzelo je brod. “Vijestima” iz ove državne firme nije odgovoreno na pitanja koja su upućena 14. marta sa molbom da prokomentarišu inspekcijski nalaz i saopšte što su preduzeli da brod dovedu u optimalno stanje sa stanovišta sigurnosti.

Inspekcijski nadzor je uradio inspektor sigurnosti plovidbe, kapetan Grujica Dudić. Predmet nadzora kojem je, kako piše u zapisniku, prisustvovao i zapovjednik “Vasilija”, kapetan Vido Moškov, bila su “sredstva za spasavanje, protivpožarna sredstva, sigurnost uopšte, teret, nadvođe, uređaji i oprema za privez”.

U zapisniku piše da je nadzorom utvrđeno da su sredstva za spasavanje na brodu “u potrebnom broju iz svjedodžbe, obilježena i složena na mjestu za korišćenje u slučaju nužde”, da je najveći dio protivpožarne opreme i sredstava “u radnom stanju, dovoljnom broju i bez nedostataka”, da su uređaji i oprema za privez “u prihvatljivom stanju”, te da je “sigurnost uopšte, a koja se tiče zatvaranja rampi za ukrcaj automobila u prihvatkjivom stanju, bez vidljivih tragova curenja hidraulike”.

”Pojedine kuke na vodnopropusnim vratima u nadgrađu trebaju se razraditi i osloboditi od naslaga rđe i boje. Opšte stanje broda iznutra i spolja u prihvatljivom je stanju, uz manju kozmetičku intervenciju odstranjivanja rđe i bojadisanja spolja i iznutra”, piše u zapisniku.

Dudić je propisao šest upravnih mjera koje je trebalo sprovesti u roku od deset dana. Među tim mjerama su da se sa broda odstrani nagomilana rđa i obavi njegovo bojadisanje, kao i da se shodno Zakonu o zaštiti od zagađenja sa plovnih objekata na brodu postave kante za komunalni otpad i da se sanitarne prostorije na brodu zatvore i osiguraju da se ne koriste do dobijanja svjedodžbe o zagađenju mora fekalnim otpadom.

Dalje, da se traži stručna pomoć i dozvola od Tehničkog inspektorata (Uprave pomorske sigurnosti i upravljanja lukama Crne Gore-UPSUL) kako bi brodski sigurnosni plan bio ovjeren od tehničkog inspektorata, da protivpožarne kutije trebaju biti kompletirane sa crijevima, ključem i mlaznicom, i kuke na vodonepropusnim vratima razraditi i staviti u funkciju.

”Vijesti” su u vezi s inspekcijskim zapisnikom konsultovale dvojicu iskusnih kapetana duge plovidbe i jednog magistra zaštite od požara i havarija. Sva trojica su bili mišljenja da se brod sa dva nedostatka u vezi s manjkavom opremom u protivpožarnim kutijama i nedostatkom sa vodonepropusnim vratima, ne smije pustiti u plovidbu dok se oni ne otklone.

Jedan od kapetana duge plovidbe koga su “Vijesti” konsultovale i koji ima višedecenijsko iskustvo brojnih PSC kontrola širom svijeta nad brodovima kojim je on zapovijedao je naglasio da bi bilo gdje drugo u svijetu brod sa ovakvim nedostacima odmah dobio zabranu isplovljenja dok se oni ne otklone.

”Inspektor može da izađe u susret pa ako do kraja inspekcije posada to sredi (što može) onda ih ne bi zaustavio zbog toga. Vodonepropusna vrata su druga priča. Ona su barijera za vatru i donekle vodu. Ako ne mogu da se zatvore, onda je” fire integrity” broda kompromitovan i tu nema gledanja kroz prste. Vrata jednostavno moraju da rade i da se zatvaraju kako treba. To znači da brtve, da ne propuštaju, da su šarke sa svim vidama, i da su namjenski rađena brodska, vatronepropusna vrata, a ne neka eloksir ili sobna vrata. Ako više kvaka ne radi – nema isplovljenja dok se to ne popravi. Da li posada za to treba pet minuta ili pet dana, to inspektora ne interesuje već on momentalno zaustavlja brod”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Tehnički inspektorat UPSUL-a je nekoliko dana nakon što je “Vasilije” preuzeo održavanje linije, obavio vanredni tehnički pregled i promijenio mu svjedočanstvo iz roro teretnog broda za prevoz građevinske operative i tereta u sertifikat roro putničkog broda sa rokom važenja do 16. januara 2024. godine. Da bi se to postiglo, za “Vasilija” je dva dana nakon što je počeo da prevozi vozila i putnike između Kamenara i Lepetana od jedne firme u Tivtu kupovana nedostajuća nova lična i kolektivna oprema za spasavanje koju brod do tada nije imao u dovoljnom broju. Vanredni pregled i izdavanje novog sertifikata su urađeni nakon što je Udruženje pomorskih kapetana trgovačke mornarice javno apelovalo na nadležne da se uradi vanredni tehnički pregled.