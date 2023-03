Iz Morskog dobra su saopštili da je na "30. avgustu" danas "došlo do manjeg kvara usljed čega se pojavio dim"

Na trajektu "30. avgust" koji je vlasništvo preduzeća Morkos dobro, danas nešto prije osam časova, došlo je do incidenta, dok je brod ukrcavao vozila i putnike na pristaništu u Kamenrima.

Iz strojanice trajekta na njegovom desnom boku, pokuljao je gusti dim pa je djelovalo da je na brodu izbio požar zbog čega su iz Morskog dobra odmah alarmirali i Službu zaštite i spšavanja Herceg Novog koja je na intervenciju izašla sa dva vatrogasna vozila.

Međutim, kada su vatrogasci koristeći izolacione aparate sa bocama za disanje, ušli u zadimljenu strojarnicu "30. avgusta", ustanovili su da požara nema, već da je oblak dima koji je kuljao iz mašinskog prostora starog trajekta, najvjerovatnije izazvalo trenje prenosnih kaiševa na remenicima jednog od motora broda.

"Nije bilo otvorenog plamena na brodu, pa time ni potrebe za gašenjem požara", kazao je "Vijestima" načelnik Službe zaštite i spašavanja Herceg Novi Zlatko Ćirović dodajući da je to ustanovio jedan od njegovih kolega koji se sa izolacionim aparataom i pod punom zaštitnom opremom, sišao u zadimljenu strojarnicu "30. avgusta".

Ćirović je dodao da se kada se dim djelimično razišao, njihovom vatrogascu u mašinskom prostoru trajekta pridružio i jedan član posade "30. avgusta" koji je kako kaže, "utvrdio da je došlo do trenja prenosnih kaiševa na jednom iod motora i da je to uzrokovalo pojavu velike količine dima iz strojarnice".

"Napominjemo, da nije bilo vatre, a time ni požara, odnosno nije se desio nikakav incident, shodno tome nije ugrožena bezbjednost pješaka a ni vozila. Kao odgovorno preduzeće u skladu sa redovnom procedurom koja se primjenjuje u ovakvim situacijama pozvali smo Vatrogasnu jedinicu Herceg Novi kako bi preventivno izašla na teren, a nakon čega je ustanovljeno da nije bilo potrebe za intervencijom. Takođe, tom prilikom je obavještena i Lučka kapetanija", saopštili su iz Morskg dobra.

Direktor novoformiranog sektora u toj kompaniji koji se bavi trajektnim saobraćajem Ivo Kordi, Radio Tivtu je kazao da "nema nikakvog razloga za brigu, te da je ovaj manji eksces poslužio kao mjesečna vježba za protivpožarnu zaštitu".

"Desio se manji kvar - pucanje prilikom zagrijavanja prenosnog kaiša na pomoćnom motoru, a ne glavnom. Tako da je bio dim, a ne požar na brodu, koji je brzo riješen. Što se tiče vatrogasnih kola, odnosno jedinice koja je došla, s obzirom da na brodu imamo protivpožarni plan pomoću kojeg je predviđeno da se radi vježba protivpožarne zaštite na brodu svakog mjeseca, iskoristili smo ovaj manji eksces da napravimo vježbu, tako da zadovoljimo i potrebe broda", rekao je Kordić.

Dodao je da nije bilo veće panike zato što je bilo jasno da nije bio požar:

"Po mojim informacijama nije bilo nikakve panike, niti zabrinutosti putnika, jer se vidjelo da je to manji kvar, odnosno dim nekad izbije i iz auta, kad se pregrije, a kamoli iz broda. To je gumeni kaiš", istakao je on.

Zbog incidenta je "30. avgust" par sati bio van pogona i nije plovio na liniji Kamenari-Lepetane, uslijed čega su se na pristaništiuma stvorile gužve, prenose Vijesti.

Inspektor sigurnosti plovidbe, kapetan Grujica Dudić je zbog ovog događaja obavio i vanrednu inspekcijsku kontrolu na "30. avgustu" nakon koje je, kako nezvanično saznajemo, Morskom dobru i zapovjedniku trajekta izdao određene preporuke radi poboljšanja spremnosti i opremljenosti posade broda da interveniše u ovakvim okolnostima.

Do kvara nije došlo na pomoćnom motoru (agregatu za struju) kako je to ustvrdio Kordić, već na jednom od četiri glavnaapogonska motrira "Scania" koji pokreću trajekt preko dva VSP propelera, kako prenose Vijesti.

"30. avgust" je danas plovidbu nastavio korišćenjem tri preostala pogonska motora, dok posada ne otkloni smetnje na motoru koji je doživio kvar.

Sagrađen je 1970. godine u Švedskoj, a taj dotrajali brod je Morsko dobro nedavno u netranspartetnom postupku hitne javne nabave direktnim pregovaranjem, kupilo od firme ABM Tours iz Hrvatske za 569.000 eura. Zbog ovakve kupovine broda Specijalno državno tužilaštvo je formiralo predmet i započelo izviđaj.