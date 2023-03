Bivši direktor Montenegro Erlajnsa Zoran Đurišić saopštio je u emisiji ''Dobro jutro Crna Goro'' da nikoga neće zaobići ruka pravde kada je riječ o propasti MA.

Izvor: MONDO

“Za sve koji su mislili da su mogli da gaze i mene i Montenegro Erlajns imam jednu poruku: Krenulo je da se istražuje tamo gdje treba, sad će druga faza brzo. Tako da niko neće moći da ostane da ne dođe pred lice pravde. Ovaj projekat je uništen. Trista miliona je najveći gubitak u istoriji Crne Gore. To je urađeno iz neznanja”, kazao je Đurišić.

On je kazao da je bivšem premijeru Zdravku Krivkapiću, sa kojim je doktorirao, govorio da tri profesionalca moraju doći u aviokompaniju, Direktorat za civilno vazduhoplovstvo i izvršni direktor, prenosi Standard.

“Niko me nije poslušao. Abazović je bio moj prijatelj, bio mi je u kući više puta, bio je Milan Knežević prisutan, svaki put me prevario. Ne mogu da vjerujem kako su neodgovorni ljudi”, kazao je on.

Đurišić tvrdi da za sve vrijeme rada “nije uzeo ni olovku” iz MA.

“Ni stvari iz kabineta nisam uzeo kad su me poćerali. Ni centa otpremnine. A ima stjuardesa koje su uzele i po 80 hiljada. To je zločin”, rekao je Đurišić.