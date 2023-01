Ministar finansija u tehničkom mandatu Aleksandar Damjanović komentarisao je budžet za tekuću godinu kao i koliko je on održiv, prosječnu platu od 100 eura, kao i svoje, kako navodi, službeno putovanje u BiH

"Procjena PDP-a je 5,7 milijardi, od njega zavise svi ostali parametri. Prihodi budžeta 2022. godine su bili 2 milijarde i 9 miliona, a to je 35% BDP-a, i oni su bili veći u odnosu na 2021. za nekih 97,6 miliona, dakle do 100 miliona. Najveći dio tog uvećanja je zasluga povećanja PDV-a odnosno prihod PDV-a od 216 miliona više u odnosu na ono sto je ostvarenje 2021. Tada 690, sada 908, to vam dovoljno govori o inflaciji, o potrošnji i o jos nekim faktorima. Imajte u vidu da je 50 miliona eura ustupljeno kroz umanjenje akciza privrednim građanima od maja prošle godine do januara tekuće godine.", saopštio je ministar.