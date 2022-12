Izvršni direktor EPCG Nikola Rovčanin kaže da je kompanija sanirala gubitke iz drugog i trećeg kvartala ove godine te da u 2023. godinu EPCG ulazi sa dobrom osnovom, prenosi portal RTCG

Izvor: Twitter

U prvom kvartalu naredne godine, Rovčanin očekuje istorijski i rekordni profit.

Navodi i da su cijene električne energije na svjetskim berazama ovih dana pale na 200 do 300 eura po MW satu.

“Izvozimo struju, prihod je od milion i po do dva miliona, ovih dana milion eura dnevno”, naveo je Rovčanin.

Kaže i da smo ove godine uvezli rekordnih 200 miliona eura električne struje.

“Mi smo sanirali sve gubitke koje smo imali u drugom i trećem kvartalu. Vidjećemo na 31.12. da li će prag pozitivnog poslovanja biti 28. decembara ili 5. januara, ali definitivno smo izašli iz energetske krize, sačuvali stabilnost anulirali negativne efekte od uvoza i ja mislim da ulazimo u 2023. dobrom osnovom. Akumulacije su iznad plana. U prvom kvartalu naredne godine očekujemo istorijski i rekordni profit”, naveo je direktor EPCG.

Toplifikaciju Pljevalja više niko ne može da zaustavi

Rovčanin kaže da toplifikacija Pljevalja teče, planiranom dinamikom, a u narednih mjesec ili dva počeće i radovi na terenu.

“Toplifikaciju Pljevalja više niko ne može da zaustavi”, kazao je Rovčanin u Jutarnjem programu TVCG.

U 2023. Rovčanin očekuje da se završe dvije faze toplifikacije, dok konačne rokove završetka projekta nije htio da precizira.

Ponovio je da će cijene struje naredne godine neće biti uvećane, a kako dodaje, EPCG će nastaviti sa popustima za redovne platiše.

Klub poslanika Demokrata uputio je u skupštinsku proceduru predlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o industrisjim emisijama, kojim se omogućava nastavak rada Termoelektrane Pljevlja.

Naime, postojećim zakonom odobren je rad do 20.000 radnih sati, a najkasnije do 31.12.2023. godine. Uz to intrgrisana dozvola za rad ističe 22.3.2023. godine.

Rovčanin kaže da ako izmjene tog zakona ne budu usvojene, TE PLjevlja ne može zakonito raditi.

“Mislim da će doći do izmjene tog zakona”, naveo je Rovčanin.