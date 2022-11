Na pomolu je dogovor socijalnih partnera oko potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora (OKU) kojim bi se definisao i rad nedjeljom svih zaposlenih, osim onih koji su raspoređeni na radna mjesta čija priroda posla zahtijeva neprekidan rad (u turnusima), saznaje Pobjeda.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Da će OKU potpisati socijalni partneri u naredne dvije sedmice, Pobjedi je potvrdio predsjednik Unije poslodavaca Predrag Mitrović.

U pitanju su samo sitnice koje još treba da usaglasimo. Dogovor postoji i nadamo se da će biti uskoro potpisan. Socijalni dijalog između sindikata i poslodavaca je unaprijeđen poslije dužeg vrema – kazao je Mitrović.

Kako smo saznali, rad trgovina nedjeljom mogao bi biti definisan opštim kolektivnim ugovorom, povećanjem zarade zaposlenih koji rade na taj dan. Pregovori su da dnevnica za taj dan budu uvećana 70 do 80 odsto.

Od sindikalaca smo saznali da će socijalni partneri, nakon potpisivanja opšteg kolektivnog ugovora krenuti na izmjene Zakona o unutrašnjoj trgovini, čiji je član 35a zabranio rad prodavnica nedjeljom. Ili će pokušati naći neko prelazno rješenje do izmjene ovog zakona. Zakon o radu, međutim, članom 76 propisuje da zaposleni ima pravo na jedan slobodan dan u toku sedmice, a može ga koristiti nedjeljom, ili danima koji prethode, odnosno slijede nedjelju, a ako priroda posla to zahtijeva, poslodavac je dužan da odredi druge dane za odmor i da o tome obavijesti zaposlenog. U narednom članu tog zakona se navodi niz djelatnosti koje su izuzete od pravila dnevnog i sedmičnog odmora

Istorija pregovaranja

Socijalni dijalog, odnosno pregovori o ključnim pitanjima između sindikata, poslodavaca i Vlade potpuno su ,,zamrli“ od 2020. godine i obnovljeni su prije tri mjeseca, kad su počeli pregovori o opštem kolektivnom ugovoru, koji je najvažniji dokument za zaposlene.

U tim pregovorima učestvuju Unija polodavaca, Unija slobodnih sindikata, Savez sindikata Crne Gore i Ministarstvo ekonomskog razvoja. Ranije je iz ovog Vladinog resora bilo najavljeno da će potpisati sve što poslodavci i sindikati dogovore.

Predstavnici dva reprezentativna sindikata i Unije poslodavaca su se u više navrata sastajali kako bi razgovorali o konkretnim mjerama i preporukama koje socijalni partneri treba da primijene u narednom periodu da bi aktuelizovali neophodne procese i dodatno podstakli promjene koje imaju za cilj održivost crnogorske privrede i očuvanje radnih mjesta.

Predstavnici UPCG, USSCG i SSCG su dogovorili da će, u skladu sa ulogom i nadležnostima sva tri partnera, intenzivirati socijalni dijalog i djelovanje usmjeriti na rješavanje zajedničkih pitanja, od interesa za položaj i poslodavaca i zaposlenih.

Aktuelni opšti kolektivni ugovor potpisan 2014. godine trebalo je da važi dvije godine, ukoliko neka od potpisnica ne zaatraži izmjene. Međutim, umjesto da ovaj dokument prati izmjene Zakona o radu, on je neprekidno produžavan u istom obliku. Krajem 2020. godine je izmijenjen Zakon o radu u dijelu koji se odnosi na produžetak propisanog roka za donošenje novog opšteg kolektivnog ugovora zbog situacije izazvane epidemijom korona virusa i ovaj je akt produžen ponovo ali na godinu, odnosno važio je do 31. decembra 2021. godine. Potom ga je parlament produžio do kraja ove godine da bi se poštovala propisana prava zaposlenih.

Oba sindikata su krajem prošle godine optužili Uniju poslodavaca da opstruira dogovor o zaključenju novog opšteg kolektivnog ugovora iako su sve bili dogovorili još u julu te godine. Oni su tada Skupštini proslijedili prijedlog izmjena Zakona o radu da bi se važenje OKU produžilo do kraja ove godine i da bi se uskladio sa novim pravnim institutima poput pripravnosti i dvokratnog rada i stopostotnog uvećanja dnevnice za one koji rade nedjeljom.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović je sredinom godine izjavio da odluku o radnoj nedjelji ne može da donese bez konsultacije sa socijalnim partnerima.

Minule dvije godine Socijalni savjet nije mogao da nađe zajednički jezik i nemamo potpisan opšti kolektivni ugovor. Ako neko misli da tako treba da se nastavi, ja se sa tim ne slažem. Naš zadatak je da se nađe način da se uspostavi dijalog, jer samo razgovorom možemo doći do kompromisa. Sve ono što se dogovore socijalni partneri, podržaću i ja i ova vlada – rekao je Đurović, koji smatra da treba naći međurješenje koje će zaštiti prava radnika i dati mogućnost veće zarade onima koji budu raspoloženi da rade nedjeljom, a sa druge strane da se omogući poslodavcima da rade nedjeljom.