Ministar Damjanović kazao da je zbog propusta bivših vlasti doveden u pitanje važan projekat i da će Vlada u dogovoru sa investitorom pokušati da riješi problem kako bi se izbjegla međunarodna arbitraža, piše Portal Vijesti.

Izvor: MONDO/Gordana Bojanić

Kuvajtski investitori koji je trebalo da izgrade turističke kompleks "Montrose” na hercegnovskom dijelu poluostrva Luštica obavijestili su Vladu Crne Gore da se povlače iz ovog projekta za koji je potpisan ugovor 2009. godine.

To je saopštio ministar finansija Aleksandar Damjanović na sjednici Vlade.

Direktni vlasnik investicije je kuvajtska vladajuća familija.

"Ministarstvu finansija je 22. jula dostavljen dopis kompanije "Northstar" o ugovoru o zakupu zemljišta u kojem obavještavaju Vladu o raskidanju istog. Oni su dali input da su se obraćali tokom 2021. godine bivšoj administraciji koja ih nije udostojila razgovora kako bi razgovarali o problemima koji postoje u realizaciji projekta. Negdje su u više navrata imala sastanke sa bivšom administracijom, naravno da Vlada o tim sastancima nije obaviještena. Zaprimili smo ovo obavještenje koje je došlo bez najave", rekao je Damjanović.

On je kazao da su "Northstaru" odgovorili 12. avgusta i tražili da se u direktnom sastanku vide šta su problemi.

"Dobili smo odgovor 22. avgusta da se na tu temu održe razgovori van Crne Gore. Mi smo novim dopisom tražili da se ti razgovori održe ovdje u Crnoj Gori, da ne bi smo prejudicirali našim odlaskom ishod ili sami postupak. Predstavnici kompanije su nas onda 5. septembra ponovo pozvali da razgovoramo van Crne Gore. Ova Vlada je spremna da rješava sve probleme koje je zatekla, a koje neko drugi nije smio ili htio da rješava... U tom kontekstu smo ponovo napravili dopis preko ambasade i tražimo komunikaciju direktno sa investitorima i pozvali smo ih da dođu u Crnu Goru", rekao je Damjanović, dodajući da će uraditi sve kako bi se izbjegla međunarodna arbitraža.

On je kazao da u ovom trenutku ne bi govorio argumentaciji jedne i druge strane, te da ne bi prejudicirao sam ishod postupka.

"Dok ne dobijemo zvanično od partnera da li oni žele da se sastanu sa nama, ovdje govorim o direktnim vlasnicima", rekao je Damjanović.

On je ponovio da je ministarstvo spremno učiniti sve kako bi zaštitilo interese Crne Gore, da se u direktnoj komunikaciji otklone problemi i da se investicija realizuje transparentno.

"Krajnji rok je 23. septembar i do tada očekujem direktnu komunikaciju između Vlade i vlasnika", rekao je Damjanović.

Abazović: Nisu ispunjene obaveze koje su morale da se ispune

Premijer Dritan Abazović je kazao da u ovom projektu nisu ispunjene obaveze koje su morale da se ispune.

"Što je neko išao u projekat sa takvim zahtjevima to je pitanje za neke prethodne garniture... Pokušajte što prije da organizujete sastanak , mi vam stojimo na raspolaganju. Cilj je da se ta investicija realizuje, radi se o ogromnoj investiciji za crnogorske prilike. Mi ćemo pokušati da sve ono što su bili naslijeđeni problemi iz prethodnog perioda, da damo garancije da ćemo ih završiti... Sasvim logično je da ako neko 6-7 godina ne može da uradi ono što je obećao onda je ta rezigniranost investitora potpuno očekivana", rekao je Abazović.

On je kazao da investitori odlazi jer je neko prethodno loše radio ugovore sa njima.

"Svaka stvar se završavala na "mufte" ", rekao je premijer.

Dodao je da većina investitora traži zdravi ambijent i minimmlno uvažavanje koje je izostalo u prethodnom periodu.

"Kada sam se sastao sa njima prošle godine moj odgovor je njima bio da ako hoću da investiram novac koji oni žele da investiraju nikad se ne bih oslonio šta će da urade državni ili lokalne organi oko infrastrukture koje ne iznosi ni 10 odsto ukupnoh projekta. Ali je neko htio na taj način da namami", rekao je Abazović.

On je poručio da nefer odnos prema investirima treba tražiti kod Vlada od broja 40 do 42.

Damjanović: Pokušaćemo da utvrdimo krivicu pojedinaca

Damjanović je kazao da će pokušati da konkretno identifikuju krivicu pojedinaca u odnosu na propuštanje određenih radnji.

"Uvjeren sam da imamo argumenata, pravnih i svakih drugih, da zaštitimo interese Crne Gore... Smatram da je direktna komunikacija sa vlasnicima neophodna i mi smo u tom procesu započeli formalnu proceduru i tu će nam trebati pomoć Ministarstva vanjskih poslova... Ako bude bilo čije pojedinačne krivice dužni smo svi kao članovi Vlade da na nju ukažemo i da pokažemo na onoga koji je iz nekih razloga, privatnih interesa, opstruirao neki projekat", rekao je Damjanović.

Konzorcijum koji čine kompanije "Northstar” i "Equest Capital Limited Jersey” platio je gotovo četiri miliona za zakupninu skoro pola miliona kvadrata državnog zemljišta. Zakupnina se odnosi na period od 10 godina, odnosno do 26. avgusta 2023. godine.

Vlada je u septembru 2009. sa konzorcijumom potpisala ugovor o dugoročnom zakupu zemljišta sa obavezom izgradnje, razvoja i upravljanja ekskluzivnim turističkim kompleksom.Taj ugovor je postao pravosnažan u avgustu 2013. kada je potpisan protokol o njegovoj pravosnažnosti, ali do danas realizovanje te investicije nije počelo. U avgustu 2013. potpisan je prvi aneks ugovora kojim je određena obaveza investitora da u narednih pet godina u prvu fazu projekta investira 141,8 miliona eura. Drugim aneksom, koji je predložen 2017. godine, smanjuje se vrijednost investicije prve faze na 80 miliona, sa novim rokom od pet godina, a konstatovano je da “ugovorne strane nisu ispunile obaveze iz osnovnog ugovora . Drugim aneksom, Vlada i Opština Herceg Novi su se obavezale da obezbijede infrastrukturu (elektro, vodovodnu i saobraćajnu) do lokacije gdje će se graditi kompleks.

Obaveza investitora iz aneksa je da minimalna investiciona obaveza bude 80 miliona eura za prvu fazu projekta i još 130 miliona nakon što se završi minimalna investiciona obaveza, kao i da uplati avansku zakupninu od dva miliona eura. Investitor je uplatio zakupninu za prvih 10 godina zakupa, odnosno za period do 26. avgusta 2023. godine, u skladu sa ugovorom, u iznosu od 3.934.211 eura.Uz to,uplatio je sredstva po osnovu ugovorne kazne zbog kašnjenja prilikom dostavljanja činidbene garancije u iznosu od 82.857,14 eura. Shodno aneksu II investitor je uplatio i avansnu zakupninu iz dva jednaka dijela, u ukupnom iznosu od dva miliona eura. To je bilo preduslov da se projektnoj kompaniji vrati ranije dostavljena činidbena garancija na iznos od milion eura

Vlada i Opština Herceg Novi su se drugim aneksom ugovora obavezale da najkasnije do dana predviđenog za završetak minimalne investicione obaveze obezbijede ukupnu infrastrukturu i priključke do projektne lokacije, prema prostorno-planskoj dokumentaciji i iskazanim potrebama investitora, pri čemu je ugovoreno da za svako kašnjenje u dogovorenoj dinamici izgradnje infrastrukture do lokacije srazmjerno budu produžavani rokovi za završetak minimalne investicione obaveze.

U cilju realuztacije projekta obrazovan je koordinacioni tim u cilju ispunjenja obaveza predviđenih drugim aneksom koji čine predstavnici kabineta predsjednika Vlade, ministarstava turizma i finansija,opština Herceg Novi i Tivat, JP za upravljanje morskim dobrom, CGES-a,CEDIS-a i Northstara.