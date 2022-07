Turistički poslenici su, kako su saopštili, mnogo više očekivali od špica sezone, pošto je predsezona počela dobro i obećavala je.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Hotelijeri i ugostitelji su Pobjedi kazali da se prošle godine u ovo vrijeme tražio krevet više, međutim ova sezona je, po svoj prilici, zakazala.

Očekuju, međutim, da će se stvari promijeniti nabolje i da će ipak imati narednih mjesec posjećenost makar kao prošle godine, dok se sa godinama prije korone ne mogu porediti. Gužve ima, kako su rekli Pobjedi, samo u marketima, što govori o strukturi gostiju.

I pored posjećenosti, međutim, evidentno je da je platežna moć opala i da su se turisti "prepali" ekonomske krize i najavljene nemaštine na jesen. Slažu se i u tome da na turizam u našoj državi niko ne obraća pažnju niti ima ikakve strategije, pa se pitaju šta je to radila Nacionalna i lokalne turističke organizacije na sajmovima.

Statistika takođe pokazuje da je gostiju manje nego prošle godine. Tako su Pobjedi iz Turističke organizacije Budva kazali da u prijestonici crnogorskog turizma boravi blizu 30 hiljada gostiju, što je na ukupnom nivou manje nego u istom periodu prošle godine.

“Hotelski kapaciteti su popunjeni skoro na istom nivou, u njima boravi oko 13 hiljada gostiju, dok u privatnom smještaju boravi blizu 16 hiljada gostiju što predstavlja pad broja gostiju u ovom tipu smještaja. Otprilike hiljadu gostiju boravi u hostelima, odmaralištima i kampovima u Budvi”, kazali su iz TO Budva.

Kada je u pitanju struktura gostiju u hotelskom smještaju, kako su istakli, najbrojniji gosti su iz Srbije, Izraela, Njemačke, Kazahstana, Bosne i Hercegovine, Turske, Velike Britanije, Francuske, Albanije, Rusije, Ukrajine. Najbrojniji inostrani gosti u privatnom smještaju su iz Srbije, Rusije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Poljske, Turske, Mađarske, Bjelorusije, Rumunije.

Pomoćnik generalnog direktora hotela Budva i direktor prodaje, Mića Ivanović, kazao je da je zbunjen cjelokupnom situacijom što se tiče sezone i da se nešto čudno dešava.

“Trenutna situacija je mnogo bolja u odnosu na situaciju koju smo imali na početku mjeseca. Hotel je krenuo da se puni i imamo rezervacije koje se potvrđuju iz nedjelje u nedjelju. Trenutna popunjenost hotela je na oko 95 odsto, popunjenost hotela u ovom trenutku za jul je na oko 80 odsto, za avgust 40 odsto. Sezona je više nego čudna”, rekao je Mića Ivanović.

On je kazao da je interesovanje slabije za 50 odsto u odnosu na prošlu godinu, kada su imali mnogo više upita i direktnih rezervacija.

“Kakva je situacija trenutno u svijetu, mi moramo biti zadovoljni i sa ovim iako je jasno da je sezona znatno lošija u odnosu na prošle godine. Očekivanja su bila veća i definitivno situacija u Ukrajini se jako osjetila. Osjetna je razlika i u strukturi gostiju pa je ove godine Budva većinom popunjena mlađom populacijom. Predsezona je bila nekako atraktivnija, da li zbog niže cijena smještaja ili veće ponude i organizacije dešavanja u gradu, nijesam siguran”, istakao je Mića Ivanović.

Prema njegovim riječima, maj i jun su bili rekordni po broju noćenja od otvaranja hotela.

Vlasnik hotela Mažestik, Ivan Ivanović potvrđuje da sezona nije sjajna i da su imali prevelika očekivanja na početku jer su im april i maj bili dobro posjećeni.

“Špic sezone je daleko od očekivanog i znatno je manje turista nego prošle godine u ovom periodu. Posebno se žale zakupci plaža, pa i vlasnici restorana i kafića. Jedino se ne žale lanci supermarketa što govori o kojoj strukturi gostiju se radi”, kazao je Ivan Ivanović.

Razlog je, prema njegovim riječima, što ozbiljne strategije za turističku sezonu nemamo.

“Nema ni koordinacije između ministarstava turizma i vanjskih poslova za početak. Oni treba da u odnosu na geopolitičku situaciju u svijetu naprave strategiju u kom pravcu će ići razvoj turizma i koja tržišta će zamijeniti ukrajinska i ruska, koja smo znatno izgubili. Prošle godine su i dolazili ruski turisti nekim linijama, Ukrajinaca je bilo dosta, sad toga nema. Ukrajinaca ima, ali su oni već naši stanovnici. Gledamo ih kako voze skupa auta i po bankama, opštini i drugima administracijama”, kazao je Ivan Ivanović.

On je naveo i da je nestabilna politička situacija dosta uticala posebno na region.

“Pratimo istorijska pitanja, a turizmom se niko ne bavi. Sezona se ne priprema u aprilu, već sada treba pripremati sljedeću sezonu, ali se time niko ne bavi. U našem hotelu imamo neke stalne goste, ali smo definitivno ove godine podbacili i sa Srbijom kao i sa regionom. Otišli su u Grčku i Hrvatsku koja ima već rezultate iz 2019. godine. Ostali su nam Bosanci koji nijesu baš zadovoljavajuće platežno tržište”, rekao je Ivan Ivanović.

PR Jelena Kaluđerović kazala je Pobjedi da ipak s obzirom na činjenicu da se i ova turistička sezona odvija u pandemiji i ratnih dešavanja u Ukrajini, mogu biti zadovoljni rezultatima koje su postigli do sada.

“Tačno je da se u ovom periodu sezone očekuje više gostiju, ali moramo imati realna očekivanja s obzirom na već pomenute globalne okolnosti. Ono što raduje i ohrabruje svakako je primjetan porast broja gostiju u posljednja dva dana, a u narednom periodu očekujemo da se trend rasta nastavi”, rekla je Kaluđerović.

Ona je kazala da su nivo popunjenosti i rezervacija za jul, avgust i septembar u hotelima Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera na zadovoljavajućem nivou i u skladu su sa projektovanim rezultatima za ovaj period.

“Prilikom vrlo opreznog i krajnje objektivnog projektovanja rezultata obuhvaćeni su mogući rizici usljed globalnih dešavanja”, kazala je Kaluđerović.

Gosti su im i u Budvi i u Petrovcu sa tržišta Zapadne Evrope, Skandinavije, Baltičkih zemalja, Izraela, regiona i domaćeg, tj. crnogorskog tržišta.

Vlasnik lokala Mocart, Luka Vučković, kazao je da je trenutno stanje posjećenosti 30 odsto manje nego rekordne 2019. godine.

“Negdje smo na nivou prošle godine. Evidentno je smanjena platežna moć gostiju koji dolaze u naš grad. Ne znam oćemo li imati jači špic od ovoga, možda hoćemo. Pripuniće se možda do 20. jula i još dvadesetak dana i to je to. Strah me od korone, jer se brojke povećavaju. Hoće li se uvoditi mjere tokom ljeta i zime, kakva će nam biti zima i postsezona - to je veliki znak pitanja. Nama je to značajno zbog održavanja poslovanja preduzeća jer radimo cijele godine”, naveo je Vučković.