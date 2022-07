Premijer Dritan Abazović sa predsjednicima opština Kotor i Cetinje i predstavnicima kompanije "Leitner" položili su kod tunela Vrmac u Kotoru kamen temeljac za izgradnju žičare Kotor - Lovćen.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Abazović je kazao da će nada da će za godinu dana gondole pune turista ići prema Lovćenu i da će građani i turisti imati priliku da vide najljepši zalazak sunca i najljepši pogled na zaliv.

"Srećan sam da gradimo Crnu Goru kako zaslužuje. Srećan sam što u susret Danu državnosti poklanjamo početak ovog projekta. Gospodin Leitner mi je ranije dao obećanje da će u katalogu njihovih žičara, ova biti na prvoj stranici i da će turisti širom svijeta imati priliku da vide kako ona izgleda. Ovo je jedan veliki prozor, početak velikog projekta i nadam se da ćemo narednu sezonu dočekati sa turističkim proizvodom više", kazao je premijer.

Prva dionica žičare koja će voditi od Kotora do cetinjskog mjesta Kuk trebalo bi da bude puštena u rad za godinu, a na njoj će biti zaposleno oko 100 ljudi. Prva faza žičare vodi od Kotora do Kuka, druga do Ivanovih korita, a treća do Prijestonice. Žičara će biti dugačka skoro četiri kilometra, kapaciteta hiljadu putnika po jednom satu i 40 gondola.

Gradonačelnik Cetinja Nikola Đurašković naglasio je da je nakon gotovo 15 godina obećanja počela realizacija velikog projekta.

"Suvišno je isticati koliko ovaj poduhvat znači Crnoj Gori i našoj turističkoj ponudi. Odavde do Lovćena će se u gondolama stizati za jedanaest minuta, uz najljepši mogući pogled, istovremeno prelazeći 1.300 metara nadmorske visine, a prijektovani kapacitet je preko 400.000 turista za godinu", kazao je Đurašković.

Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić zahvalio se svim ljudima na svim nivoima vlasti koji su omogućili da se procedure brzo završe i počne izgradnja žičare. Kako je kazao žičara će privlačiti ogroman broj turista i biti ponos cijeloj Crnoj Gori.

Italijanska kompanija “Leitner – žičara Kotor 1350” zajedno sa kompanijom “Novi Volvox” čini konzorcijum sa kojim je Vlada 15. decembra 2021. godine potpisala koncesioni ugovor za izgradnju žičare.