U trgovinama na veliko ograničene su marže na pet odsto, za pšenično bračno (tip 400 i 500), šećer, ulje i so, dok će maksimalna marža na ove namirnice za male trgovine iznositi sedam odsto.

Izvor: Shutterstock/Syda Productions

Od 500 do 10.000 eura biće novčane kazne koje Tržišna inspekcija može izreći trgovcima za nepoštovanje ograničavanja maksimalne marže u trgovinama na osnovne životne namirnice na osnovnu nove Vladine odluke.

Iz Tržišne inspekcije “Vijestima” je rečno da će vršiti redovni nadzor u dijelu primjene Zakona o privremenim mjerama za ograničavanje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi.

”Članom 6 Zakona propisano je da je trgovac dužan da se pridržava određenih privremenih mjera, a članom 8 je propisano je da inspekcijski nadzor nad sprovođenjem privremenih mjera vrši tržišna inspekcija. Ako tržišni inspektor utvrdi da se trgovac ne pridržava privremenih mjera, narediće otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Članom 9 zakona propisane su novčane kazne za prekršaj i to za pravno lice u iznosu od 5.000 do 10.000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu u iznosu od 500 do 1.000 eura, za preduzetnika u iznosu od 500 do 2.000 eura i za fizičko lice u iznosu od 500 do 1.000 eura. Učiniocu prekršaja može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja trgovine, u trajanju od 30 dana”, objasnili su iz Tržišne inspekcije.