Ministarstvo ekonomskog razvoja i turizma pustiće u srijedu portal namijenjen mikro, malim i srednjim preduzećima, putem kojeg će na jednostavan način moći da se upoznaju sa podrškom i podsticajima države i lokalnih samouprava, saopštio je resorni ministar Goran Đurović

Izvor: Vlada Crne Gore

Prepoznajući važnost mikro, malih i srednjih preduzeća u kontekstu budućeg razvoja crnogorske privrede i poboljšanja životnog standarda, Ministarstvo i Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), uz finansijsku podršku Evropske unije (EU), kreirali su jedinstvenu kontaktnu tačku za preduzeća – SAP portal.

Portal www.biznis.gov.me je finansijski podržan od EU kroz Iinstrument pretpristupne podrške IPA 2014-2020.

Đurović je agenciji Mina-business kazao da je do sada bilo dosta komplikovano da jedan poslodavac iz sfere mikro, malog, srednjeg, ali i velikog biznisa, posjeduje sve informacije o eventualnim podsticajima i podršci koju država daje.

„Ja kao neko ko dolazi iz sfere biznisa to dobro znam, da to baš i nije bilo pregledno i transparentno. Pogotovo kada krećete u određeni biznis, vaše mogućnosti su ograničene, vi se tek upoznajete sa nekom procedurom i nemate baš sva saznanja o tome na koji način država može da vam pomogne“, rekao je Đurović.

Prema njegovim riječima, već odavno postoji povratna informacija od privrede da je jedan ovakav sajt prijeko potreban.

Na tu potrebu su, kako je naveo Đurović, ukazivali svi, kao i udruženja poslodavaca, jer živimo u eri digitalizacije, kada je neophodno da na mobilnom telefonu možemo da nađemo vrlo brzo informaciju.

„Shodno tome, donijeli smo odluku da krenemo u ovaj proces, koji će biti proširen i objedinjen sa lokalnim samoupravama. Ja sam siguran da će dati jednu novu, kvalitetnu vrijednost, kao i mogućnost za lakše nalaženje informacija svim mikro, malim i srednjim preduzećima“, smatra Đurović.

On je objasnio da će se na sajtu naći Program za unapređenje konkurentnosti privrede za ovu godinu, vrijedan četiri miliona EUR, koji ima ukupno osam programskih linija finansijske i nefinansijke podrške.

„Na portalu će se naći Program za promociju i razvoj zanatstva u ukupnom iznosu 200 hiljada EUR, kao i Program za razvoj prerađivačke industrije u ukupnom iznosu od milion EUR. Dodatno, naći će se i Program za podsticaj inovacija, direktno usmjeravanje ka Fondu za inovacije koji sprovodi te programe“, dodao je Đurović.

Biće omogućeno i apliciranje za program savjetodavne podrške koji sporvodi EBRD.

Portal će se uskoro obogatiti i drugim programima podrške i podsticajima uključujući i one koje dolaze sa nivoa lokalnih samouprava.

Cilj je, kako je objasnio Đurović, da se uskoro sve objedini i da na jednom mjestu postoje svi podsticaji koje država i opštine daju.

„Tako na primjer, ako hoćete da otvorite ili pokrenete neki biznis, ili već imate neki biznis a

želite neki podsticaj, a dolazite iz Podgorice, Bara ili Nikšića, vi ćete moći da se na jednostavan način, koji štedi vrijeme preduzetnika, informišete šta je to što vam država i opština nude i automatski da znate da li možete da se uklopite u taj podsticaj ili ne možete“, saopštio je Đurović.

On je kazao da je siguran da brojne kompanije koje su mogle da iskorite neki od ovih podsticaja u proteklom periodu, nijesu znale da on postoji, i samim tim nijesu dobile šansu da učestvuju.

„Na ovaj način mi koristimo i promovišemo ove programe i podsticaje da bi povećali njihovu vidljivost, kako bi svi poslodavci bili upućeni šta je to što država ili optština može da im ponudi“, naveo je Đurović.

On je dodao da živimo u eri digitalizacije i da se sve informacije mogu dobiti na jedan klik, da su brze i da se stalno ažuriraju.

„Mi moramo da pratimo te trendove. Administracija je po svojoj prirodi troma. Uporedite koliki će to biti benefit za privrednika kada on ne mora, recimo, da dolazi iz nekog grada u Podgoricu, pa da kuca na vrata jednog ministarstva, drugog, trećeg. Dok skupi informacije ili dobije povratnu, on izgubi volju za tim podsticajem. Na ovaj način će iz kancelarije ili kuće moći da na svom telefonu, računaru ili tabletu dobije sve informacije koje su mu potrebne“, objasnio je Đurović.

Pored toga, kako je naveo, moći će i da pošalje upit i dobije adekvatan odgovor.

Đurović je dodao da je mnogim mikro, malim i srednjim preduzećima bila potrebna određena doza pomoći da bi prešli u veći nivo - mikro u mala, mala u srednja, srednja u velika.

„Ja sam siguran da neki od ovih podsticaja mogu da doprinesu tome da se pređe iz manjeg u veći nivo poslovanja, jer vam daje šansu da kupite novu tehnologiju, dobijete pomoć za neku novu mašinu i da razvijate biznis ideju, što je veoma značajno“, zaključio je Đurović.