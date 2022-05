Nova Vlada nema potrebu za novim zaduživanjem, saopštio je bivši ministar finansija Milojko Spajić i dodao da se tome ne protivi, ukoliko su uslovi na tržišu povoljni, a zaduživanje koristi za investicije u infrastrukturne projekte.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

On je u emisiji Link na Radiju Crne Gore rekao da nije protiv zaduživanja, ako za to postoje povoljni uslovi na tržištu, kako bi se napravile rezerve za budućnost.

"Da sada Crna Gora izađe na tržište, kamatna stopa bi bila između šest i sedam odsto, zbog neodmjerenih izjava nove Vlade", poručio je Spajić, prenosi portal RTCG.

Što se zaduživanja tiče, on je rekao da nema ništa protiv zaduživanja za budućnost, što podrazumijeva investicije za infrastrukturne projekte.

Komentarišući navode da je zaduženje od 750 miliona eura 2020. godine bilo štetno po Crnu Goru, Spajić je rekao da su to "toliko neznaveni komentari da je teško naći prave odgovore".

"Vlada se zadužuje po odobrenju, odnosno u sklopu Zakona o budžetu. Jednostavno, mi smo iskoristili to, potpuno je zaduženje bilo zakonito, prošlo je sve procedure. Ako neko ima što da prigovore, tu su tužioci", rekao je Spajić.

To zaduženje je, kako smatra, spasilo Crnu Goru u tom trenutku.

Spajić tvrdi i da je netačan podatak da je 750 miliona potrošeno za tekuću potrošnju.

"To je smiješno. Više od 500 miliona iskorišćeno je za vraćanje starih kredita iz vremena Demokratske partije socijalista (DPS). Ostavili smo 300 miliona eura vrijednosti u trezoru, keša i zlata", kazao je Spajić.

Investicije i potrošnju su, kako je rekao, finansirali iz prihoda i to je, kako je poručio, prava istina.

On je rekao da su imali ambiciozne planove za program Evropa sad do kraja naredne godine, kada su očekivali da prosječna plata u Crnoj Gori dostigne hiljadu EUR.

"Kad god vidim da su nekome puna usta evropskih integracija i rezanja vrpci, odmah znam da se realno ništa neće uraditi. Prave evropske ntegracije su integracije u smislu povećanja standarda. Kad dostignete evropski standard, to je Evropa", rekao je Spajić.

Govoreći o eventualnom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom (MMF), Spajić je rekao da je to najlakši mogući put "jer sa sebe mičete odgovornost".

"Jer, rekao je MMF da moramo da smanjimo plate i penzije i vi jednostavno postupate tako i to miče političku odgovornost sa vas. Mi to nijesmo prihvatili da uradimo. Mi smo znali da je to loš put za Crnu Goru", saopštio je Spajić.

On je naveo da mu nije jasno zašto se i dalje priča o tome je li program Evropa sad održiv, ako država ima 23 odsto više prihoda nego prošle godine.

"Možemo li da pričamo o nečemu drugom, da pričamo kako će nova Vlada da unaprijedi živote građana. A ne da se priča samo o nama", rekao je Spajić.

On smatra i da Crnoj Gori suštinski rebalans nije potreban, za razliku od tehničkog, usljed većeg broja ministarstava.

Smiješne su, kako je naveo, priče da Fond za zdravstvo ne može da se finansira.

“Nema problema za finansiranje zdravstva. Mi ove godine imamo rekordan budžet za zdravstvo od 350 miliona eura", zaključio je Spajić.