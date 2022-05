Ulazak u NATO bio je dobar potez Crne Gore, ali ne bih rekao DA zahtjevu Alijanse da crnogorski vojnici odu u baltičke zemlje, rekao je danas bivši ministar finansija i socijalnog staranja Milojko Spajić gostujući u današnje radio emisiji na Anteni M.

Prema njegovim riječima, sigurno da ima mnogo problematičnih pitanja sa Srbijom koja treba riješiti i upitao zašto mi ne napravimo svoj ‘crnogorski svijet’ i ne promovišemo ga. Kaže da bi on da je na mjestu ministra finansija sjeo bih na avion, otišao u Brisel i rekao – pare na sunce.

Trenutno odmara, o partiji još odlučuju

Spajić je kazao za Antenu M da trenutno odmara, nakon 16 mjeseci jako napornog, adrenalinskog rada.

Upitan da li sprema osnivanje partije, o čemu se već duže priča kazao je da je velika većina građana jednostavno zasićena političkim diskursom koji je bio do sada.

“Ljudima nije interesantna ta retorika više koja ne odgovara realnosti i potrebama građanina. Siguran sam da ćemo naći svoje mjesto na političkom nebu Crne Gore. Ima raznih instituta iz Amerike koji bi nam pomogli u osnivanju instituta koji bi se bavio javnim politikama, vidjećemo”, rekao je on za Antenu M.

Odgovarajući na pitanje da li će se politički angažovati Spajić je ispričao jedan razgovor koji je vodio sa svojom babom.

“Ona je inače revnosni glasač DPS-a već 30 godina i kad sam je nagovarao da glasa ZBCG ona je prvo kao kompromis htjela da glasa Draginju Vuksanović Stanković, a onda kad sam nastavio da je ubjeđujem rekla je da ja nijesam na toj listi”, kazao je Spajić za Antenu M i dodao da ne zna kako je na kraju glasala.

Jakov Milatović idealan politički lider, ne mrzi nikoga naročito sebe – odnosno Crnogorce

Jakov Milatović pominjan je kao politički lider, ne samo kandidat za gradonačelnika Podgorice, kazao je Spajić.

“Ta izjava njegova 10-15 crnogorskih glava nije ništa za ustoličenje mitropolita je apsolutna neistina. Ja ne znam odakle to. Ne mogu da povežem tu izjavu koja je užasna, sa čovjekom koji je Crnogorac, koji je glasao za nezavisnost. U njegovo ime, iako ne mogu da se sjetim sad da li je on to negdje demantovao, mislim da jeste. On ne mrzi nikoga, a naročito ne sebe, odnosno Crnogorce”, rekao je on za Antenu M.

Upitan kako vidi svoju politiku u budućnosti, Milatović kaže da malo ljudi gleda na “duže staze”.

“Ja sam na neki način dijete Zapada, živio sam u sistemu vrijednosti koje su zapadne i ne mogu da budem drugačiji. Te odlike Zapadne Evrope su superiorne u osnosu na bilo koje druge i ne bih mogao sebe da zamislim na bilo koji nači osim na taj”, istakao je Spajić.

Upitan kako je onda mogao sa takvim vrijednostima da bude dio vlade koja je sastavljena u crkvi, Spajić je rekao da je bilo stavova iza kojih on apsolutno ne stoji.

“Tu je sigurno bilo toliko političkog pluralizma koji se vani nije vidio, jako je teško bilo svrstati tu vladu u bilo koju kategoriju”, naglasio je on i poručio da svi imaju pravo da iznesu svoje stavove.

“Ja ću se od njih ograditi ako nijesam saglasan i to je to”, kazao je on za Antenu M.

Ulazak u NATO bio je dobar potez, ne bih rekao DA da naši vojnici odu u baltičke zemlje

Ulazak u NATO bio je dobar potez i iskorak, kazao je Spajić i dodao da mala zemlja jako teško može balansirati ili sjedjeti na dvije stolice.

“Vi nijeste više trava gdje se slonovi biju, vi ste na slonu, mislim da je to dobro”, naveo je Spajić.

Prema njegovim riječima, ipak, odnio bih se mnogo agresivnije u nekim stvarima prema Briselu.

“Veliki procenat turista dolazi iz Rusije i Ukrajine. Ja da sam na mjestu ministra finansija bih sjeo na avion i pošao u Brisel i rekao dajte nešto konkretno – pare na sunce. Mi koristimo euro, a nemamo benefite eura. To bi bio jedan hrabar korak koji bi sadašnja administracija trebalo da uradi. Ne treba nam tapšanje po ramenu, već konkretne stvari. Moramo da se naviknemo da kad odemo u Brisel ne smješkamo se već tražimo konkretne stvari”, smatra Spajić.

“Ja ne bih rekao da ukoliko bi iz NATO-a došao zahtjev da pošaljemo naše vojnike u baltičke zemlje u smislu neke agresivne politike, na neke vježbe svakako”, kazao je on.

Odnosi sa Srbijom – svako ima pravo da projektuje svoje interese, zašto ne napravimo mi “Crnogorski svijet”?

Sigurno da ima mnogo problematičnih pitanja sa Srbijom koja treba riješiti, kazao je Spajić i dodao da Crna Gora ne treba da ima neki ideološki prema Srbiji.

“Mi smo nezavisna, suverena zemlja, treba da se bavimo sami sobom, došlo je vrijeme i da se Srbija bavi samom sobom umjesto Crnom Gorom. Svako ima pravo da projektuje svoje interese, zašto mi ne napravimo svoj ‘crnogorski svijet’ i ne promovišemo ga? Imamo sijaset stvari koje možemo da promovišemo”, kazao je Spajić.

Upitan zašto je onda sastavljena vlada u kojoj nije bilo manjina, a skoro ni Crnogoraca on je rekao da su zaista bili blizu dogovora sa manjinskim narodima, albanskim strankama i Bošnjačkom strankom.

“Mislim da je to jedna velika propuštena prilika, ne samo nas nego i tih stranaka”, kazao je Spajić za Antenu M.