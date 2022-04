Kompanija Uniprom, vlasnika Veselina Pejovića, tužila je Elektroprivredu Crne Gore zbog kršenja ugovora o kupoprodaji električne energije i traži naknadu štete u iznosu od sokoro 17.400.000 eura.

Izvor: MONDO/Jovana Raičević

U tužbi se navodi da se Uniprom kompanija koja se više od 30 godina bavi rudarstvom, proizvodnjom i preradom metala, te da je 2014. kupila fabriku Kombinata aluminijuma Podgorica, u stečaju koja se bavi proizvodnjom aluminijuma.

“Tužilac je investirao više desetina miliona eura u revitalizaciju zatečenih postrojenja i izgradnju novih (oprema, infrastruktura, generalni remont ćelija, kadrovi). Samo pod tim uslovima je mogao nastaviti i povećati proizvodnju koja je u svakom slučaju u najbitnijem zavisila od električne energije koju je kupovao od EPCG, kao osnovnog inputa za proizvodnju aluminijuma. Ovakvo postrojenje – fabrika je veoma tehnološki zahtjevna, a biznis planovi podrazumijevaju sigurnost u nabavci i cijeni količina inputa koji čine proizvodnju. Do kupovine KAP u stečaju ova fabrika je u tzv. procesu “Elektrolize” proizvodila samo primarni aluminijum”, piše u tužbi.

Navode da je Uniprom sagradio dvije nove fabrike, i to trupaca i legura, gdje je primarni aluminijum unaprijeđivao kroz doradu u novim fabrikama, podigao vrijednost prizvodnje i unaprijedio proizvodnju te zaposlio preko 600 radnika.

Kažu da je osnovni input koji utiče na koštanje proizvodnje jedne tone aluminijuma električna energija.

"On mora biti poznat i po količini i po cijeni u perspektivi na duži vremenski period. Zato se i obezbjeđuje kroz dugoročne kupoprodajne ugovore. Međutim, EPCG kao najveći proizvođač u Crnoj Gori je zaključivao ugovor o isporuci električne energije sa utvrđenim parametrima na rok od jedne godine i mogućnošću njihovog produžavanja. Ti ugovori su morali imati klauzulu koja daje sigurnost, i u pogledu količine i u pogledu cijene električne energije, koju isporučuje tuženi. Naime, tužilac i tuženi su, kakva je njihova međusobna praksa, dana 15.01.2021. godine zaključili Ugovor o kupoprodaji električne energije zaveden kod tužioca pod brojem 24/21, a za od 18.01.2021. godine do 31.12.2021. godine. Predmet Ugovora je kupoprodaja električne energije unutar EES Crne Gore band profila 00-24 snage 67 MW. Članom 4 je ugovoreno da cijena električne energije za ugovoreni period iznosi 45,00€/MWh bez PDV-a”, navodi kompanija Uniprom u tužbi.

Kažu da je konkretna šteta koja je već nastupila za decembar 2021. godine iznosi 949.464 eura, za januar 2022. godine iznosi 4.699.864 eura, za februar 2022. godine iznosi 5.073.374 eura, za mart 2022. godine iznosi 6.673.888 eura.

Ističu da će se po prikazanoj metodologiji obračunavati i svaki naredni mjesec sve dok ponovo ne počne proizvodnja u količini koju obezbjeđuje Ugovor o kupoprodaji električne energije (br. 24/21 od 15.01.2021.godine) zaključno sa 31.12. ove godine.

“Dakle, period utvrđivanja štete koja je nastala po tužioca jeste period od dana otpočinjanja planskog gašenja ćelija u Elektrolizi, a to znači od postepenog smanjivanja proizvodnje aluminijuma do potpunog zaustavljanja 31.12.2021.godine, pa nadalje sve do prestanka važenja Ugovora o kupoprodaji električne energije (br. 24/21 od 15.01.2021. godine) do 31.12.2022. godine", poručuje Uniprom u tužbi.

Poručuju da se EPCG ne može osloboditi odgovornosti za štetu i svoje obaveze da Unipromu štetu nadoknadi.

"Jer se ta obaveza zasniva na odredbama Zakona o obligacionim odnosima, a potvrđena je i odredbom čl. 10 st. 3 Ugovora o kupoprodaji električne energije, kojom je ugovoreno da nijedna odredba tog Ugovora neće ograničiti ili osloboditi nijednu od strana odgovornosti od namjernog neispunjavanja obaveze, svih šteta nastalih usljed namjernog neispunjavanja obaveza, svih šteta nastalih usljed namjernog neispunjavanja obaveza, nemara ili nehata i bilo kojih aktivnosti koje ugrožavaju zakonska prava ugovorne strane ili povređuju ugovorne obaveze”, zaključuje se u tužbi Uniproma.