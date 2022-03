Ministar poljoprivrede Aleksandar Stijović izjavio je da je Bugarska ponudila ozbiljne količine kvalitetnih namirnica, brašno, žitarice, stočnu hranu za uvoz u Crnu Goru, te da je već nekoliko šlepera stiglo u zemlju, prenosi RTCG.

Izvor: Vlada Crne Gore/Rade Koprivica

On je dodao da očekuje i da Vlada Srbije ukine zabranu izvoza prema Crnoj Gori.

"Naše zalihe su na nivou deset dana. Bugarska je ponudila bolje uslove nego čak i Srbija i ponudila je obiljne količine vrlo kvalitetnih namirnica, koje su spremni da prodaju Crnoj Gori brašno, žitarice, stočna hrana", rekao je Stijović novinarima, nakon sastanka sa proizvođačima mlijeka.

On je saopštio da će Vlada ukinuti PDV na koncentrovanu stočnu hranu, žitarice i mlijeko. Na pitanje, da li se to može učiniti bez saglasnosti Skupštine, Stijović odgovara: "Ta informacija biće pripremljena za Vladu i kada to pravna služba pregleda vidjećemo koji put da iskristimo. Ja lično uvijek praktikujem da idemo na zakonska rješenja a koja omogućavaju da brže djelujemo."

Stočari su poručili da je napravljen pomak u rješavanju njihovih problema.

"Tu se javlja prostor od nekih 3-4 centa da se osnovna cijena podigne na gore. Ja se nadam da će otkupljivaći mlijeka smoći snage da odreaguju što prije,da se ta cijena mora podići u skladu sa dešavanjima na tržištu stočne hrane", naglasio je predsjednik Saveza stočara Crne Gore Milko Živković.

"Mi s obustavom mlijeka nastavljamo i dalje dok ne sjednemo za sto sa prerađivačima i dogovorimo se oko njihove preraspodjele sredstava koje planiraju da podignu prema marketima i građanima", rekao je Vlado Lakić iz Udruženja stočara Danilovgrad.

Iz Udruženja stočara pozivaju i male proizvođače da obustave isporuku mlijeka.