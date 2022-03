Predsjednik Odbora taksi prevoza pri Uniji poslodavaca Dejan Nuculović tvrdi da taksisti neće organizovati nove proteste i podizati cijene svojih usluga, jer su zadovoljni angažovanjem resornih ministarstava u vezi sa njihovim problemom, pišu Vijesti.

Izvor: MONDO/Predrag Vujić

Kako je saopšteno Vijestima, on je saradnicima iz Unije poslodavaca juče održao sastanak sa predstavnicima ministarstava kapitalnih investicija, finasija i ekonomskog razvoja. Naveo je da su zadovoljni sa zaključcima sastanka jer su iz Ministarstva finansija poručili da će amandmandski djelovati na Predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o akcizama, tako što će uvrstiti djelatnost taksi usluga u pogledu povraćaja dijela plaćene akcize za gorivo.

Ranije je iz tog ministarstva saopšteno da su predlogom zakona precizirani dokazi koji bi kupci gasnih ulja, odnosno taksi prevoznici, bili dužni da podnesu nadležnom carinskom organu.

”Ključni su dokazi o registraciji za obavljanje djelatnosti taksi prevoza, o prijavljenim prihodima poreskom organu za prethodnu godinu, dostavljanje podatka o ostvarenom prometu na osnovu kojeg se traži povraćaj i fiskalizovani račun”, saopštili su ranije iz Ministarstva finansija Vijestima.

”Zbog dinamike amandmanski će djelovati i sve dalje će zavisiti od Skupštine i sjednice na kojoj će se verifikovati predlozi za pomoć ugrženim prevoznicima”, kazao je Nuculović za Vijesti.

On je naglasio da očekuju da će svi fiskalizovani taksi prevoznici dobiti pomoć po vozilu.

U skupštinskoj proceduri od 4. marta nalazi se predlog izmjene Zakona o akcizama koji je predložila Vlada, a koji omogućuje smanjenje akciza za 40 odsto. Skupštinski Odbor za ekonomiju prihvatio je jednoglasno u načelu taj predlog Vlade, ali je i dalje neizvjesno kada će ga parlament usvojiti, jer se nalazi u političkoj blokadi.

Nuculović je poručio da su razočarani odnosom opština koje, kako je naveo, nisu imale sluha za njihove zahtjeve.

”Nijesmo jedino svih ovih dana zadovoljni pojedinim opštinama kojima smo se obraćali za pomoć u vidu smanjenja pojedinih komunalnih taksi, a posebno smanjenje cijene taksi stajališta. U pojedinim opštinama, kao u Budvi, visina cijene taksi-stajališta po vozilu iznosi 300 eura. Zbog ekonomske krize mi nismo u situaciji da plaćamo tolike namete i očekivali smo smanjenje cijene do oporavka i prolaska krize”, rekao je Nuculović za Vijesti.

Odlukom koju je sredinom 2019. godine usvojila Skupština glavnog grada predviđeno je da maksimalna cijena po pređenom kilometru može biti do euro, a minimalna 50 centi, a isto tolikom rasponu se naplaćuje i start. U drugoj tarifi, start i pređeni kilometar naplaćuje se u rasponu od 60 centi do euro, a u vožnji van grada od 40 centi do euro.

Istom Odlukom je predviđeno da je svaki taksista dužan da prije otpočinjanja taksi-prevoza ima položen ispit iz poznavanja teritorije glavnog grada, a jedna od predloženih stavki je odredba da je svaki taksi prevoznik sa 20 i više vozila dužan da najmanje pet odsto vozila od ukupnog broja opremi platformom za olakšan ulazak i izlazak osoba sa invaliditetom, kao i opremom za njihov bezbjedan prevoz.

Između ostalog, odlukom je definisano i da je taksi-vozaču zabranjen prijem i iskrcavanje putnika na autobuskim stajalištima i na udaljenosti manjoj od 15 metara ispred i iza obilježenih stajališta namijenjenih za linijski gradski i prigradski prevoz putnika.

Cijene taksi-prevoza Podgorici u zavisnosti od tarife po kilometru iznose od 50 centi, koliko se naplaćuje i start, do 70 centi. Najnovija poskupljenja goriva su iskoristili neki taksi-prevoznici da podignu cijenu svojih usluga za po deset centi, zaključuju Vijesti.